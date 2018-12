To byłby hit zimowego okienka transferowego. 21-letni Szymon Żurkowski jest obserwowany przez Juventus Turyn. Portal calciomercato.com podaje już nawet cenę za zdolnego pomocnika. Oscyluje w granicach 5 mln euro!

O tym, że Juve zainteresowany jest młodym zawodnikiem można się było dowiedzieć z programu "Prosto w Szczenę". W trakcie rozmowy między Łukaszem Wiśniowskim, Wojciechem Szczęsnym, a dyrektorem sportowym turyńskiego klubu Fabio Paraticim, ten ostatni przyznał, że utytułowany klub obserwuje utalentowanego pomocnika z polskiej ligi.



Portal calciomercato.com już podaje informacje, że sprawa jest w toku, a koszt całej transakcji może wynieś 5 mln euro. Zainteresowanie Żurkowskim wykazują też inne włoskie kluby, jak Fiorentina, która zastanawiała się nad sprowadzeniem Żurkowskiego latem czy AC Milan.



Sam piłkarz nie chce za wiele mówić na temat ewentualnego transferu. Podkreśla, że wciąż ma ważny kontrakt z zabrzańskim klubem i koncentruje się na finiszu ligowych rozgrywek.



Żurkowski przebojem wywalczył sobie miejsce w składzie Górnika wiosną zeszłego roku. Pomógł drużynie w wywalczeniu awansu do Ekstraklasy, a tam okazał się jednym z najlepszych zawodników. Został odkryciem 2017 roku, a UEFA umieściła go w gronie 50 największych europejskich talentów. Jesienią "Zupa" walnie przyczynił się do tego, że nasza młodzieżówka w świetnym stylu, po barażowych meczach z Portugalią, awansowała do przyszłorocznych MME, które w czerwcu odbędą się we Włoszech i San Marino. Piłkarz Górnika był jednym z najlepszych zawodników rewanżowego meczu z Portugalią, które nasze "Orły" wygrały 3-1.



