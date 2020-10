W Zabrzu pełną parą idą przygotowania do meczu z Rakowem, który najprawdopodobniej zdecyduje o tym, kto po siedmiu ligowych kolejkach będzie liderem Ekstraklasy. Na razie oba kluby idą łeb w łeb, mając na swoim koncie po 13 punktów.

Kilka miesięcy temu Górnik i Raków rywalizowały o pierwsze miejsce w grupie spadkowej. Lepszy okazał się zespół Marcina Brosza, który na mecie wyprzedził częstochowian i Zagłębie Lubin. Cała trójka na koniec sezonu miała 53 punkty. Teraz całe trio ma na koncie po 13 oczek. Mecz "Górników" z częstochowianami w sobotę po południu.

- Po porażce w ostatnim ligowym meczu z Zagłębiem Lubin mieliśmy trochę materiałów do analizy i mimo że w tym czasie nie było kilku zawodników, którzy pojechali na zgrupowanie swoich reprezentacji, to popracowaliśmy dobrze i przygotowaliśmy się do meczu z Rakowem - zapewnia napastnik Górnika Piotr Krawczyk.

Zabrzanom w dobrych wynika pomaga przestawienie się w bieżących rozgrywkach na grę trójką obrońców. - Przejście z czwórki na trójkę obrońców to duża zmiana i trzeba nad tym sporo pracować. Dzięki temu nasza siła ofensywna jest jednak większa, a do tego dochodzi gra wysokim pressingiem. To trzeba dopracować do perfekcji, żeby wszystko wychodziło, bo nie jest to łatwe. Z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej - mówi w rozmowie z klubowymi mediami zawodnik Górnika.

Z Rakowem zabrzanie, którzy pierwsze miejsce w PKO Ekstraklasie zajmowali od 1 do 5 kolejki, muszą zwrócić uwagę przede wszystkim na stałe fragmenty gry rywala. - Mamy to pokazywane podczas analiz, że częstochowianie są groźni przy tych stałych fragmentach gry. Mają bardzo wysokich obrońców, mamy na to swój sposób i dobrze się do tego przygotujemy - zaznacza jednak Krawczyk.

W tym sezonie Górnik, podobnie jak to było w poprzednich rozgrywkach, znowu jest groźny u siebie. Z trzech pierwszych meczów na Stadionie im. Ernesta Pohla drużyna trenera Brosza odniosła dwa efektowne zwycięstwa, z Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-2 i z Lechią Gdańsk 3-0, a spotkanie z Wisła Kraków zakończyło się bezbramkowym remisem. - W każdym meczu gramy o zwycięstwo, a u siebie w szczególności - mówi Krawczyk przed starciem z liderem.

Michał Zichlarz

