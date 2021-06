Zabrzanie w ostatnim czasie nie mieli problemów z obsadą bramkarskiej pozycji. Wszystko dzięki Słowakowi Martinowie Chudemu. Doświadczony bramkarz zza południowej granicy trafił do Górnika zimą 2019 roku i od momentu debiutu w Ekstraklasie, co miało miejsce 11 lutego 2019, do 16 maja br., do ostatniego spotkania sezonu 2020/21 z Lechem Poznań, rozegrał kolejno 84 ligowe mecze bez opuszczonej minuty. To rekord w naszej Ekstraklasie w ostatnim czasie.

Niestety dla "Górników", Chudemu z końcem czerwca kończy się umowa i jak ogłosił klub nie będzie ona przedłużona. Podobnie sprawa ma się z Dawidem Kudłą. Ten w poprzednim sezonie bronił tylko w meczach o Puchar Polski. Jemu też skończył się kontrakt i odchodzi z Zabrza.

Jan Urban ma problem

Co w tej sytuacji? Jan Urban zostaje póki co z grupą młodych bramkarzy. Na teraz numerem 1 jest czy będzie Daniel Bielica. W poprzednim sezonie 22-latek był wypożyczony do rewelacji rozgrywek Warty Poznań. I choć przegrał tam rywalizację z Adrianem Lisem, to i tak zaliczył w ekipie trenera Piotra Tworka 5 ekstraklasowych gier. W piątek przedłużył z górniczym klubem kontrakt do czerwca 2023 roku.

- Byliśmy w kontakcie z trenerami Warty, również ze szkoleniowcami bramkarzy i każdy mówił, że Daniel zrobił ogromny progres. To nasz chłopak z Zabrza. Chcemy go zobaczyć jak wygląda i podejmiemy decyzję co dalej - mówi Dariusz Czernik, prezes Górnika.

Co do wypożyczonych bramkarzy, to nie można nie wspomnieć o 20-latku Jakubie Szymańskim. Wysoki bramkarz klubu z Zabrza grał na wypożyczeniu w Górniku Polkowice i zbierał tam więcej niż dobre recenzje, zaliczając awans do I ligi. Przed wychowankiem MOSiR Jastrzębie-Zdrój rysuje się ciekawa przyszłość. - Nie zniknął nam z radarów. Z tych wypożyczonych przez nas zawodników, on prezentuje się najlepiej - zaznacza prezes Czernik. Jest też jeszcze kolejny młody golkiper, to 19-letni Bartosz Neugebauer, który też jest już w kadrze. On także, jak Bielica, podpisał z zabrzanami nowy kontrakt, do czerwca 2024 roku. Kto w takim razie będzie nowym numerem 1? Na dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć, wiadomo że "Górnicy" rozglądają się za kimś pokroju Martina Chudego. Jeśli nie uda się jednak nikogo ściągnąć, to trzeba będzie postawić na kogoś z młodych. Wcześniej tą samą drogą przechodzili Łukasz Skorupski, będący teraz w kadrze na Euro czy Tomasz Loska.

Michał Zichlarz