W Zabrzu radość z powodu trzeciego w historii mistrzostwa Polski juniorów starszych. Akademia Piłkarska Górnika zdobyła je w niesamowitych okolicznościach. To sukces drużyny i doświadczonego ligowego trenera Jana Żurka, który od czerwca zeszłego roku opiekował się zespołem "górników" grającym w Centralnej Lidze Juniorów. Ligę przerwano z powodu pandemii koronawirusa.

W Akademii Piłkarskiej Górnika trenuje tysiąc zawodników i zawodniczek. Grający w CLJ zespół święci swój wielki triumf.

- Wielkie słowa uznania dla tych chłopaków, bo to przede wszystkim ich sukces. Zawdzięczają go głównie swojej ciężkiej pracy i postawie na treningach. Zasługują na największe słowa uznania. Podziękowania także dla ludzi z klubu, z Akademii i dla wspierającego nas miasta. To sukces dla Zabrza, ale też myślę, że dla naszego całego piłkarskiego regionu - podkreśla trenujący zespół doświadczony Jan Żurek.

Prowadzący drużynę od połowy zeszłego roku ligowy trener zaznacza: - Już latem były widać, że może być dobrze. Obóz w Rybniku-Kamieniu, a potem dobre wyniki i gra w Turnieju Kahana i o Puchar Pani Prezydent. Sezon zaczęliśmy wprawdzie od dwóch porażek na wyjeździe, najpierw z mistrzem Polski z zeszłego roku Koroną, a potem po niesamowitym meczu z Lechem, ale potem było już tylko lepiej - opowiada.

Na 17 meczów juniorzy Akademii Piłkarskiej Górnika dwanaście spotkań wygrali, dwa zremisowali, a tylko trzy przegrali. Na koniec jesiennych gier, w rozegranym awansem spotkaniu z wiosny, po dwóch bramkach z rzutów karnych w wykonaniu Kamila Lukoszka, pokonali Koronę Kielce 2-0. W jedynym wiosennym meczu na początku marca wygrali z kolei z Lechem Poznań u siebie 2-1.

Obie bramki zdobył trenujący teraz z pierwszym zespołem Jan Flak. Drugą, już w doliczonym czasie. To jak się okazało, było trafienie na wagę tytułu! Zabrzanie z 38 punktami na koncie o jedno "oczko" wyprzedzili Legię Warszawa i o dwa Zagłębie Lubin. Oba te zespoły w jedynej wiosennej kolejce straciły punkty, jak się okazało na wagę mistrzostwa.

Decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN to Górnik został mistrzem Polski i będzie reprezentował nasz kraj w europejskiej Lidze Młodzieżowej.