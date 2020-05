Górnik Zabrze. Stadion gotowy na powrót Ekstraklasy

Zabrzański stadion jest gotowy do organizacji ekstraklasowych meczów miejscowego Górnika po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. - Opieka nad główną płytą i boiskami treningowymi musi się odbywać codziennie - powiedział prezes Areny Zabrze Tadeusz Dębicki.

Dodał, że dla pracowników technicznych operatora obiektu pandemia niewiele zmieniła.



- Dla nas codzienność wygląda praktycznie tak samo. Obiekt trzeba po prostu utrzymać, musi być stale gotowy do użycia. To około 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej +nasączonej+ infrastrukturą techniczną, elektryczną, cieplną, wodno-kanalizacyjną, informatyczną. Na końcu musi być człowiek, który to naprawia, reguluje, konserwuje - wyjaśnił prezes.



Podkreślił, że stadion wymaga normalnej ochrony, a boiska są regularnie pielęgnowane. - Drużyna Górnika wznowiła treningi, wiemy, że piłkarze są zadowoleni ze stanu murawy. Jeżeli tylko reżimy sanitarne pozwolą - można tu rozgrywać mecze, bo przeszkód technicznych nie ma żadnych - stwierdził Dębicki.



Murawa jest koszona, zamiatana, nacinana, usuwana jest jej martwa część, żeby uniknąć rozwijania grzybów i bakterii. Ten proces ułatwia też nasłonecznienie i natlenienia podłoża.



Górnik ostatni mecz ligowy rozegrał 6 marca, pokonując u siebie Cracovię 3-2. Później rozgrywki zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa, mają zostać wznowione pod koniec maja. W międzyczasie zawodnicy trenowali najpierw indywidualnie, potem w małych grupach, a obecnie całą drużyną.



Drużyna trenera Marcina Brosza po 26 kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli Ekstraklasy.



Piotr Girczys