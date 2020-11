Dzisiaj o godzinie 20.30 na Stadionie im. Ernesta Pohla mecz Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin. Dla gospodarzy to szansa na przełamanie złej serii na własnym boisku, bo dwa ostatnie mecze u siebie zabrzanie przegrali, z Rakowem Częstochowa 1-3 i przed tygodniem w derbach z Piastem Gliwice 1-2.

Szczególnie ta derbowa porażka mocno "Górników" zabolała. W Zabrzu sąsiad zza miedzy wygrał przecież po raz pierwszy w tym sezonie. - Każda porażka jest przykra, a w derbach to jest pomnożone razy dwa, ale szybko chcemy wrócić na zwycięskie tory. Będziemy chcieli to pokazać w piątkowym spotkaniu u siebie z Pogonią - podkreśla napastnik górniczej jedenastki Alex Sobczyk.

Zabrzanie świetnie rozpoczęli sezon, bo przecież od czterech efektownych wygranych, w tym z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej 3-1, teraz nie jest już jednak tak dobrze. - Wiadomo, że każdy nas obserwuje, jak gramy, co robimy. To jednak nie ma jakiegoś znaczenia. Teraz skupiamy się tylko na piątkowym meczu, bo chcemy wrócić na tą zwycięską ścieżkę - podkreśla Sobczyk, który od momentu trafienia do Zabrza latem, zdobył dla Górnika jednego gola i zanotował trzy asysty. W klubowej klasyfikacji kanadyjskiej, bramki + asysty, jest trzeci za Jesusem Jimenezem - 7 pkt. i Bartoszem Nowakiem - 5 pkt.

W meczu z "Portowcami" o gole zabrzanom nie będzie jednak łatwo. Obrona Pogoni i Dante Stipica w bieżącym sezonie spisują się bowiem więcej niż poprawnie. W 8 dotychczas rozegranych w lidze spotkaniach drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia straciła ledwie pięć bramek. Pod tym względem nikt w Ekstraklasie nie jest lepszy.



- Przede wszystkim musimy sobie wykreować jak najwięcej okazji pod bramką przeciwnika. Najlepiej, żeby wszystko kończyło się dla nas trafieniami - mówi w rozmowie z klubowymi mediami Sobczyk, który liczy na kolejne bramki dla górniczego zespołu.

