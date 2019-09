Nie byłoby tak eksponowanej pozycji Śląska Wrocław w obecnych rozgrywkach, gdyby nie świetna postawa między słupkami Matusza Putnockiego. Także Górnik ma w składzie słowackiego bramkarza, który spisuje się bez zarzutu. W niedzielę w Zabrzu wiele będzie zależało od postawy Martina Chudego i Putnockiego.

W jednym z najciekawszych meczów 8. kolejki Ekstraklasy Górnik podejmuje w niedzielę po południu wrocławian. O Putnockiego pytamy jego rodaka, który od początku roku jest numerem 1 w bramce Górnika, co wcale nie jest łatwym zadaniem, rywalizując z dwójką Dawid Kudła, Tomasz Loska.

- Z Matuszem nie znam się osobiście, tyle co z boiska. Był w Slovanie Bratysława, a także trzecim bramkarzem reprezentacji. Potem, jak odszedłem z Nitry, to on przyszedł tam na wypożyczenie, ale nie mieliśmy okazji się spotkać. Po pobycie w Rużomberoku przeniósł się do Ruchu, gdzie jak słyszałem zbierał dobre recenzje, no i tak jest do dzisiaj. To doświadczony bramkarz. Jak przeszedł z Lecha do Śląska, to ponownie widać, że ma taki spokój, pewność siebie. Trenerzy w niego wierzą i to mu pomaga w dobrej grze - ocenia Martin Chudy.

Bramkarza Górnika pytamy, kto w takim razie wyjdzie zwycięsko z tego bramkarskiego pojedynku w niedzielę na Stadionie im. Ernesta Pohla?

- Zobaczymy, chcę, żebyśmy to my wygrali. Z kolei Matusz ma takie same cele. Co do Śląska, to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo mocna drużyna. Udanie rozpoczęli sezon, grają ciekawą piłkę, są jedyną drużyną która póki co nie przegrała i Matusz ma w tym wszystkim swój spory udział. Jest w dobrej formie i pomógł drużynie w wywalczeniu tylu punktów, że są tak wysoko. Tak więc co, gramy z najsilniejszym w tym sezonie zespołem, ale gramy na swoim stadionie, gdzie jesteśmy mocni i gdzie mamy mocne wsparcie od naszych fanów. Tak też z pewnością będzie w niedzielę. Wierzymy, że zagramy ponownie bardzo dobry mecz, będziemy mieli też przy tym trochę szczęścia i zainkasujemy komplet punktów - podkreśla golkiper Górnika, który póki co na boiskach Ekstraklasy zagrał w 24 ligowych spotkaniach. Z Putnockym pod tym względem nie może się równać. Obecny bramkarz Śląska tych gier w najwyższej klasie rozgrywkowej na naszych boiskach ma 126.

Dodajmy, że jednym z obserwatorów meczu w Zabrzu (niedziela, 17.30) będzie wielka legenda Górnika i polskiej piłki, wybrany w zeszłym roku w plebiscycie serwisu Interia "Orłem" wszech czasów Włodzimierz Lubański, który akurat przebywa na Górnym Śląsku.



Michał Zichlarz