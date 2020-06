W 29. ligowej kolejce kibicom przypomniał się Adam Ryczkowski. 23-letni piłkarz w Ekstraklasie zagrał po długiej przerwie. Wszystko przez poważne komplikacje zdrowotne skrzydłowego Górnika Zabrze.

Ryczkowski został sprowadzony do Górnika latem 2018 roku. Z jego transferem wiązano spore nadzieje.

Jesienią dwa lata temu w miarę regularnie pojawiał się w zespole. Ostatnie ligowe spotkanie przed derbowym, wtorkowym meczem w Gliwicach rozegrał 22 grudnia 2018 r., w starciu z Lechią w Gdańsku. Potem nagle zniknął. Wszystko przez poważne komplikacje zdrowotne. Pojawiła się zakrzepica w dwóch żyłach w ręce.

Nie do końca wiadomo, z jakiego powodu pojawiła się choroba. Piłkarz długo się leczył. Do grania wrócił dopiero na początku tego roku. Teraz wrócił wreszcie do ligowego grania. W derbach Górnego Śląska z Piastem Gliwice pojawił się na boisku w końcówce, zmieniając w 85. minucie Erika Jirkę.

- Na pewno spadło ze mnie ciśnienie, że w końcu wróciłem na ligowe boiska. Nie było to dla mnie łatwy okres, a po tym meczu w Gliwicach wszystko "puściło". Bardzo się cieszę, że trener dał mi szansę i chociaż na chwilę wszedłem na boisko. Teraz będę się starał powalczyć o coś więcej - mówi Ryczkowski.

