Roman Prochazka został piłkarzem Górnika Zabrze, podał klub na stronie internetowej. Słowak grał przeciwko AS Roma i Realowi Madryt w Lidze Mistrzów.

Urodzony 30 marca 1989 roku pomocnik przyszedł do Zabrza na zasadzie wolnego transferu. Były zawodnik Victorii Pilzno podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia.

Prochazka seniorską karierę rozpoczął w Spartaku Trnava. W lipcu 2012 roku trafił do Lewskiego Sofia. Podczas sześcioletniego pobytu w stolicy Bułgarii był również wypożyczony do macierzystego klubu. W lipcu 2018 roku trafił do czeskiej Victorii Pilzno.



W barwach Victorii Prochazka grał w Lidze Mistrzów przeciwko takim drużynom jak Real Madryt, AS Roma czy CSKA Moskwa. W meczu z rosyjskim klubem zdobył bramkę. Prochazka ma na swoim koncie również trzy występy w reprezentacji Słowacji.

W bieżącym sezonie w rozgrywkach ligowych zagrał w 12 meczach, zdobywając trzy bramki. Do tego dołożył dwa występy i gola w Pucharze Czech.

Prochazka w poniedziałek przeszedł testy medyczne, a wieczorem podpisał umowę z Górnikiem.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z finalizacji transferu Romana Prochazki. Trafił do nas piłkarz, który zajmował bardzo wysoką pozycję na liście życzeń trenera i na którym bardzo nam zależało. To doświadczony pomocnik, który w każdym z klubów, w którym grał, prezentował wysoki poziom i dobrą dyspozycję udokumentowaną bramkami i asystami" - stwierdził Dariusz Czernik, prezes zabrzan.

