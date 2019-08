Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. Brosz: Szukamy optymalnych rozwiązań

- Cały czas budujemy zespół, szukamy optymalnych rozwiązań. Kluczowe jest znalezienie odpowiedniego składu i danie mu stabilizacji - powiedział trener piłkarzy Górnika Marcin Brosz. Zabrzanie w sobotę podejmą beniaminka PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa.

Górnik po trzech kolejkach ma cztery punkty, częstochowianie - trzy.

- W sporcie nie można być zadowolonym. Zawsze trzeba chcieć więcej, szukać, reagować. Stąd tyle zmian, nowych pomysłów - dodał Brosz.

To będzie pierwszy mecz ekstraklasowy mecz tych drużyn po 21-letniej przerwie. Poprzedni, 25 kwietnia 1998 roku, zabrzanie wygrali na wyjeździe 4-0. Na boisku nie było wtedy żadnego obcokrajowca, a w barwach Górnika zagrali m.ni. Jan Urban, Michał Probierz, Kamil Kosowski i Marcin Kuźba.

- Ciężko w naszym klubie zapomnieć o historii. Tradycję czuć tu na każdym kroku. Pamiętamy o tym, ale chcemy żyć teraźniejszością, to jest dla nas najważniejsze. Kibice przychodząc na stadion, chcą zobaczyć jak najlepszego Górnika, dobre widowisko - ocenił szkoleniowiec.

Podkreślił, że nowi zawodnicy wchodzący do drużyny robią stałe postępy. W jego opinii najtrudniejsze zadanie czeka pomocników, którzy muszą zastąpić Szymona Żurkowskiego i Waleriana Gwilię. Obaj odeszli z klubu po sezonie.

Jednym z pozyskanych latem graczy jest kupiony z Barcelony 21-letni gambijski pomocnik Alasana Manneh, który zagrał w trzech ligowych spotkaniach.

- Potwierdził bardzo dobre wyszkolenie techniczne, musi się jednak nauczyć szybszej reakcji na boiskowe wydarzenia i współpracy z zespołem. Pracujemy nad tym. To młody piłkarz, cały czas się rozwija, żeby pokazać wszystko, co ma najlepszego. To samo można powiedzieć o innych. Jestem przekonany, że codzienna - może niewidoczna - praca przyniesie wkrótce efekty - stwierdził Brosz.

Zaznaczył, że analizę rozegranych meczów "wrzuca" w kolejne treningi.

- Szukamy większych możliwości zespołowych i indywidualnych, musimy wyciągać wnioski. Najmocniej przyglądamy się linii pomocy. Dążymy do tego, by jakość naszej gry była zdecydowanie lepsza - zaznaczył.

Przyznał, że jego zawodnicy powinni poprawić skuteczność gry ofensywnej.

- I to nawet nie chodzi o tę pod samą bramką, ale 30 metrów od niej. O bezpośrednie, kluczowe podanie, wyjście z atakiem w przewadze liczebnej. Wydaje się, że wiele takich sytuacji musi zakończyć się golem, albo chociaż zagrożeniem bramki rywala, a to nam nie wychodzi. Trzeba to powtarzać do znudzenia podczas treningów - podkreślił trener.

Sobotni mecz z beniaminkiem w Zabrzu rozpocznie się o godz. 20.

- Wygrać chce każdy. Liczy się pomysł i to, kto strzeli więcej bramek. Dlatego musimy być jak najlepiej przygotowani na każdego rywala. Zwycięży ten, kto będzie lepszy na boisku - podsumował Marcin Brosz.

Autor: Piotr Girczys