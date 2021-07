Górnik Zabrze. Przemysław Wiśniewski może odejść z klubu

Górnik Zabrze

Wiele wskazuje na to, że w letnim okienku transferowym Górnik Zabrze może stracić lidera swojej formacji defensywnej Przemysława Wiśniewskiego. Choć w klubie póki co nie ma konkretnej oferty dla 22-letniego obrońcy, to wszystko może się zdarzyć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Strefa Euro 12:00", odc. 23 IPLA