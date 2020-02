W drugim piątkowym meczu 23. kolejki Ekstraklasy wrocławianie mierzą się u siebie z będącym ostatnio na fali Górnikiem. Zabrzanie będą chcieli w wieczornym meczu podtrzymać dobrą passę. Z kolei drużyna prowadzona przez Vitezslava Laviczkę walczy o pierwszą wygraną w ligowych rozgrywkach od... 30 listopada.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Igor Angulo po meczu z Arką. Wideo INTERIA.TV

Będący w czołówce Śląsk nie notuje ostatnio dobrej passy, bo na pięć ostatnich meczów trzy zremisował i dwa razy przegrał. Z górniczą jedenastką na pewno nie będzie łatwo, bo drużyna prowadzona przez Marcina Brosza w ostatnim czasie gra dobrze i zdobywa punkty. W trzech ostatnich ekstraklasowych spotkaniach zabrzanie zdobyli siedem punktów, nie tracąc przy tym gola, a samemu strzelając pięć.

Reklama

Sytuacja kadrowa. Przed wieczornym meczem, początek godz. 20.30, sztab szkoleniowy "górników" ma poważny problem. Po wygranej z Arką Gdynia 2-0 przed tygodniem z zespołu odszedł Boris Sekulić, który został sprzedany do Chicago Fire. Klub z Zabrza zarobił może pieniądze, ale stracił ważnego zawodnika, który dobrze spisywał się w obronie, a swoje dokładał też z przodu. Teraz nie widać kandydata do gry na prawą obronę. Dariusz Pawłowski nie łapie się do meczowej "18", a Islandczyk Adam Orn Arnarson przesunięty został zimą do rezerw. W zespole nie brakuje za to... lewych obrońców. Jest Erik Janża, Adrian Gryszkiewicz czy Michał Koj. Ciekawe na jakie rozwiązanie zdecyduje się trener Brosz.

Co mówią przed meczem? "Górnicy" chcą podtrzymać w starciu ze Śląskiem dobrą passe. Zdają sobie jednak sprawę, że łatwo nie będzie, bo gospodarze też mocno potrzebują punktów, jeśli chcą się utrzymać w czubie ligowej tabeli.



- Trzeba robić to samo co w tych wcześniejszych, a udanych dla nas meczach. Jest koncentracja, szacunek dla rywala, ale też pewność co do swojej dyspozycji. Ona akurat jest podbudowana ostatnimi dobrymi wynikami z naszej strony. Te wygrane i punkty cieszą i wpływają na lepszą atmosferę. Nie ma wtedy takiej nerwówki - mówi przed meczem we Wrocławiu Szymon Matuszek, który po pauzie za żółte kartki wraca do gry.



Co ciekawe kapitan zabrzan, kiedy trafił do Górnika zimą 2016 roku, też swego czasu grał na prawej obronie. - Wynikło to z konieczności. Jestem jednak oczywiście do dyspozycji trenera - podkreśla doświadczony ligowiec.

Nasz typ: X.

Michał Zichlarz



Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz