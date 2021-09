Górnicza jedenastka słabo zaczęła tegoroczne rozgrywki, bo przegrała dwa pierwsze ligowe spotkania, z Pogonią Szczecin 0-2 i z Lechem Poznań 1-3. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze, bo potem przyszły dwa zwycięstwa, ze Stalą Mielec 1-0 i z Jagiellonią Białystok na wyjeździe 3-1. Potem nastąpiła kolejna zadyszka. W ostatniej kolejce Górnik wypuścił wygraną z Cracovią w samej końcówce, tracąc dwa gole w ostatnich minutach.

Sytuacja kadrowa Górnika

W niedzielnym meczu na Stadionie im. Ernesta Pohla nie może zagrać kontuzjowany Alex Sobczyk. Niepewny jest też udział Lukasa Podolskiego, który pod koniec sierpnia zakaził się podczas pobytu w Niemczech koronawirusem i był na kwarantannie, a do treningów z resztą kolegów dołączył niewiele ponad tydzień temu. Jeśli chodzi o napastników, jak Sobczyk czy "Poldi", to sztab szkoleniowy i tak nie będzie miał problemów, bo w kadrze górniczego zespołu jest ich na dzisiaj aż 7! To ekstraklasowy rekord. Co oczywiste kibice Górnika liczą przede wszystkim na Jesusa Jimeneza, który w bieżących rozgrywkach już cztery razy wpisywał się na listę strzelców.

Daniel Bielica przestrzega

Nikt nie zna tak dobrze drużyny dzisiejszego rywala Górnika, niż rezerwowy bramkarz Górnika. 22-latek w poprzednim sezonie był w kadrze "Zielonych". O miejsce w składzie walczył z Adrianem Lisem. Skończyło się na 5 ligowych grach. Teraz Bielica walczy o miejsce w bramce jedenastki z Zabrza z Grzegorzem Sandomierskim. Śląski bramkarz, mimo też nie najlepszego startu Warty, przestrzega przed lekceważeniem rywala.

- Wiadomo, tych punktów na koncie za dużo jakoś nie mają, na pewno nie na tyle na ile liczyli i się spodziewali, ale było widać choćby w tym niedawnym meczu z Górnikiem Łęczna, gdzie na wyjeździe wygrali 4-0, że potrafią grać w piłkę i myślę, że to niedzielne spotkanie na pewno będzie dla nas ciężkim wyzwaniem. Przede wszystkim dobrze prezentują się w defensywie, to każdy widzi i podkreśla, grają blisko siebie, dobrze się przesuwają. Na pewno ciężko ich zaskoczyć, a jeżeli chodzi o ofensywę, to zawsze są w stanie coś wykreować. Na pewno będzie ciekawy mecz - uważa Bielica.

- Nie jest to przyjemna drużyna do gry. To zespół przeciw któremu nie jest łatwo stworzyć wiele sytuacji podbramkowych czy też strzelić kilka bramek. Warta w tym sezonie nie zaczęła najlepiej, podobnie zresztą jak my. Natomiast w dalszym ciągu jest to zespół, który wie czego chce na boisku. Ma swojego lidera w osobie Łukasza Trałki. To zespół, który łatwo nie przegrywa, a sam potrafił wygrać na wyjeździe 4-0 z Górnikiem Łęczna. Czeka nas naprawdę dużo pracy, by pokonać tę drużynę - mówi z kolei trener Urban.

Co ciekawe oba zespoły spotykały się ze sobą w tym roku dwukrotnie i dwa razy padał wynik 2-1. W wielkanocny poniedziałek w kwietniu Warta wygrała w Zabrzu, a potem w lipcu w meczu sparingowym w Poznaniu lepszy był Górnik. Początek niedzielnego meczu o godzinie 15.00. Spotkanie poprowadzi Paweł Raczkowski z Warszawy.

