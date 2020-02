W spotkaniu otwierającym 22. kolejkę Ekstraklasy zabrzanie podejmą u siebie Arkę Gdynia. To ważny mecz dla obu jedenastek, który będzie miał duże znaczenie dla układu w dolnych rejonach tabeli. Porażka jednej czy drugiej drużyny sprawi, że znacznie skomplikuje walkę o utrzymanie się w gronie najlepszych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa: Tomas Pekhart: O Legii słyszałem same dobre rzeczy. Wideo TV Interia

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Górnik Zabrze - Arka Gdynia!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

I w Zabrzu i w Gdyni zdają sobie sprawę z tego, jak ważne spotkanie przyjdzie rozegrać w piątek o godzinie 18.00 na Stadionie im. Ernesta Pohla. Nic dziwnego, że w obu ekipach panuje pełna mobilizacja.

Sytuacja kadrowa



Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza zagra dzisiaj bez pauzującego za cztery żółte kartki Szymona Matuszka. Wiele wskazuje na to, że jego miejsce na środku pomocy zajmie Roman Prochazka. 30-letni pomocnik ma być wiosną jednym z liderów górniczej jedenastki i to w dużej mierze na niego skierowane będą oczy kibiców. W poprzednim sezonie Słowak grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów w barwach Viktorii Pilzno, a w wyjazdowym meczu z CSKA Moskwa zdołał nawet wbić gola. To defensywny pomocnik, ale potrafi zdobywać sporo bramek. W barwach Lewskiego Sofia w latach 2015-17 sezony kończył z ośmioma trafieniami na koncie. W czeskiej Viktorii Pilzno w 46 oficjalnych meczach zdobył 12 bramek. Teraz ma też trafiać dla potrzebującego bramek i punktów Górnika.

Co mówią o meczu?



Po niezłym spotkaniu w Kielcach i bezbramkowym remisie z Koroną, zabrzanie liczą na zwycięstwo u siebie, gdzie w tym sezonie zdobywają większość punktów. - Po naszym pierwszym wiosennym spotkaniu w Kielcach jest niedosyt. Był to mecz, który dostarczył wielu emocji, ale nie udało się nam niestety przechylić szali zwycięstwa na naszą korzyść. Teraz jest szansa na rehabilitację przed własną publicznością. Będziemy chcieli zagrać skutecznie z przodu, wykorzystać sytuacje, które sobie stwarzamy, a do tego dołożyć dobrą grę i zero w tyłach. Taki jest nasz skrócony plan na to spotkanie. Zrobimy wszystko, żeby sprostać zadaniu - podkreśla Marcin Brosz, szkoleniowiec Górnika.



Po 21. kolejkach zabrzanie mają na swoim koncie 24 punkty. Arka ma ich o trzy mniej. W sierpniu triumfowali gdynianie, którzy u siebie wygrali 1-0.

Nasz typ: 1.

Michał Zichlarz

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy