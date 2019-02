W przerwie zimowej przedostatni w tabeli Ekstraklasy Górnik Zabrze pozyskał czwórkę graczy, z czego trójka, to obcokrajowcy. Zdaje się, że to jeszcze nie koniec zagranicznych wzmocnień górniczego klubu, który w poniedziałek po południu zmierzy się u siebie z Banikiem Ostrava.

Zdjęcie Marcin Brosz /Jacek Kozioł /East News

W ostatnich dwóch latach drużyna prowadzona przez Marcina Brosza była najbardziej polskim zespołem w lidze. W wyjściowej składzie było tylko dwóch zagranicznych zawodników - niesamowity Igor Angulo oraz solidny obrońca Dani Suarez. We wiosennych rozgrywkach te proporcje będą już zupełnie inne.

Z czterech pozyskanych graczy aż trójka to obcokrajowcy: słowacki bramkarz Martin Chudy, który ma być nowym numerem 1, ofensywny pomocnik, reprezentant Gruzji Walerian Gwilia oraz grecki skrzydłowy Giannis Mystakidis. To zdaje się nie koniec wzmocnień. Zabrzanie rozglądają się bowiem za kolejnymi skrzydłowymi. Na liście życzeń jest Ishmael Baidoo. To zawodnik z Ghany, który w ostatnim czasie występował w bułgarskim klubie Sepemwri Sofia.

Dziś nowi zawodnicy Górnika zaprezentują się zabrzańskiej publiczności. O godzinie 16.30 na stadionie im. Ernesta Pohla rywalem będzie trzeci obecnie zespół czeskiej Ekstraklasy Banik Ostrava. Jedenastka zza południowej granicy nie zagra jednak z zabrzanami w najsilniejszym zestawieniu.

- W piątek wróciliśmy ze zgrupowania w Turcji. Przed samym wyjazdem w czwartek rozegraliśmy sparingowe spotkanie z rosyjskim FK Orenburg. Graliśmy pierwszym składem. W meczu z Górnikiem będę chciał dać szansę tym zawodnikom, którzy zagrali mniej. W kadrze mamy 22 zawodników, chcę żeby każdy z nich miał możliwość gry w zimowych grach kontrolnych, tak żeby zachowany był rytm meczowy. Początkowo z tego powodu, że nasz mecz ligowy z Duklą Praga jest już w piątek, w ogóle nie chcieliśmy grać. Damy jednak szansę występu zawodnikom z naszego bezpośredniego zaplecza - tłumaczy Bohumil Panik, świetnie w Polsce znany trener Banika.

W tej sytuacji kibice (klub przygotował ponad 5 tys. biletów) nie zobaczą w akcji największej gwiazdy ostrawskiego klubu, 93-krotnego reprezentanta Czech Milana Barosza. - Na sto procent go nie będzie - mówi czeski szkoleniowiec.

Michał Zichlarz