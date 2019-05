Spotkanie "Górników", z walczącą o utrzymanie się w Ekstraklasie Wisłą Płock, będzie stało pod znakiem pożegnania Szymona Żurkowskiego.

Zdjęcie Szymon Żurkowski w meczu z Miedzią Legnica /Maciej Kulczyński /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Górnik Zabrze - Wisła Płock!

"Zupa" trafił do Górnika ze słynącego ze świetnej pracy z młodzieżą Gwarka Zabrze latem 2016 roku. Zrobił błyskawiczną karierę. Pomógł w wywalczeniu awans do Ekstraklasy, a potem miejsca dającego grę w europejskich pucharach. Sam trafił do reprezentacji Polski. Zimą, ten jeden z najzdolniejszych polskich piłkarzy w ostatnim czasie, podpisał 4-letni kontrakt z Fiorentiną. Na tym transferze Górnik zarobił 3,7 mln euro, a z bonusami ta kwota może nawet wynieść 5 mln euro. - Być może łezka w oku się zakręci - mówi pytany o pożegnanie z Zabrzem i kibicami piłkarz.

Sytuacja kadrowa

Trener Marcin Brosze nie może skorzystać z kilku zawodników. Za kartki pauzuje Jesus Jimenez. Kontuzjowany jest też inny skrzydłowy Giannis Mystakidis, który ostatnio jednak mało co grał. To szansa dla innych. Być może na lewej stronie pomocy pojawi się inny z zawodników pozyskanych przez Górnika zimą, a chodzi o pochodzącego z Ghany Ishmaela Baidoo. Być może szansę od pierwszej minuty dostanie Łukasz Wolsztyński, który "szuka" swoich minut.

Co mówią o meczu?

Po wygranym spotkaniu z Miedzą w Legnicy 1-0 w sobotę, które zapewniło ekipie prowadzonej przez trenera Brosza utrzymanie, zabrzanie zżymali się na słowa gospodarzy, którzy mówili, że mają nadzieję, że Górnik zagra fair w starciu z "Nafciarzami". - Nie ma mowy o niczym innym, jak o najlepszym zaprezentowaniu się. Gramy na sto procent, gramy fair i zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zostały u nas - zapowiada przed wieczornym spotkaniem na stadionie im. Ernesta Pohla Szymon Żurkowski.

Kłopoty w bramce

Wisła Płock ma kłopot z obsadą pozycji numer 1. Do końca sezonu nie zagra kontuzjowany Thomas Daehne. W tej sytuacji do kadry został włączony z czwartoligowych rezerw 26-letni Mateusz Kryczka. Ostatnio między słupkami stał Bartłomiej Żynel. Jeszcze jedno, na pewno na ciepłe przyjęcie w Zabrzu nie może liczyć trener Leszek Ojrzyński, który obwiniany jest przez fanów Górnika o spadek z Ekstraklasy w sezonie 2015/16.

Typ na spotkanie: 1.

Michał Zichlarz, Zabrze

