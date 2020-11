Bramka po rzucie karnym, czerwona kartka i nieuznany gol - emocji w starciu Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin nie brakowało. Gospodarze finalnie wygrali 2-1, lecz "Portowcy" mieli swoje szanse na wyrównanie.

Dla obu drużyn potencjalna wygrana w tym spotkaniu miała bardzo dużą wagę. Dawała ona bowiem kontakt z czołówką tabeli i mogliśmy się spodziewać dobrej gry po obu stronach.



Tempo spotkania może nie było oszałamiająco szybkie, lecz nie można było narzekać na brak emocji. Już w 16. minucie piłkarze Pogoni Szczecin bardzo ładnie rozegrali rzut rożny. Tomas Podstawski otrzymał piłkę po dośrodkowaniu i zagrał ją wzdłuż linii bramkowej. Na futbolówkę nabiegł Maciej Żurawski i dopełnił formalności.



Goście dzisiejszego meczu nie nacieszyli się jednak zbyt długo z prowadzenia. Górnik szybko zabrał się za odrabianie strat. W 30. minucie starcia bramka Dante Stipicy przeszła prawdziwe oblężenie. Kilka uderzeń udało się zablokować, lecz w końcu piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Hubert Matynia.



Sędzia zdecydował się pokazać mu czerwoną kartkę i bez wahania wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Jesus Jimenez, pewnie wyczekał golkipera "Portowców" i wpakował piłkę do siatki.



Druga część gry mogła się o wiele lepiej rozpocząć dla piłkarzy ekipy gospodarzy. Żurawski stracił piłkę nieopodal własnego pola karnego i ta trafiła do Jimeneza. Hiszpan znalazł się w sytuacji sam na sam, lecz lepszy w tej sytuacji okazał się Dante Stipica.