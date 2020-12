Napastnik jedenastki z Zabrza 25-letni Piotr Krawczyk był jednym z bohaterów 12. kolejki PKO Ekstraklasy. W meczu kończącym kolejną serię gier wszedł na boisko w końcówce i już po pięciu minutach na murawie trafił do siatki, rozstrzygając mecz w Płocku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Piotr Krawczyk po meczu z Wisłą Płock. Wideo INTERIA.TV

Z Wisłą zespół Górnik wygrał 1-0 i ponownie "wskoczył" na trzecie miejsce w ekstraklasowej tabeli. Do lidera Legii Warszawa zabrzanie tracą trzy punkty, do wicelidera Rakowa Częstochowa już tylko jeden.



Reklama

Jednym z bohaterów meczu na budowanym Stadionie im. Kazimierza Górskiego był Piotr Krawczyk. Rezerwowy napastnik Górnika wszedł na boisko w 66. minucie za Alexa Sobczyka, a kilka minut później potężnym uderzeniem pod poprzeczkę posłał piłkę do siatki.

- Cieszę się, że ten mecz tak wyglądał i jedna bramka zdecydowała o wszystkim. Super, że to my ją zdobyliśmy. Punkty są dla nas bardzo ważne, a teren nie był łatwy, bo wiemy, że w Płocku nie gra się łatwo. Zagraliśmy na zero z tyłu, a z przodu udało się raz trafić. Ja takimi wejściami muszę pokazywać się, żeby dostawać szanse i oby takich wejść było jak najwięcej - zaznacza.

Dla napastnika Górnika było to drugie trafienie w tym sezonie, a trzecia bramka w Ekstraklasie w ogóle. - Z tych trzech dotąd zdobytych dla mnie w Ekstraklasie bramek, ta była najładniejsza, ale przede wszystkim najważniejsza, bo dała nam bardzo ważne trzy punkty. Nie było łatwo, ale całym zespołem pracowaliśmy nad tym, żeby z Płocka wyjechać z wygraną. Co do bramki, to mogę powiedzieć, że piłka "znalazła" mnie po błędzie jednego z zawodników obrony Wisły, spadła mi pod nogi. W tym momencie wystarczyło się odwrócić i strzelić - mówi skromnie Krawczyk, który w tym sezonie zdobył też bramkę w meczu inaugurującym rozgrywki z Podbeskidziem. W poprzednim sezonie zdobył gola w marcowym starciu z Lechem w Poznaniu.



25-letni napastnik potrafi trafiać do siatki. W sezonie 2018/19 był wicekrólem strzelców w III lidze w barwach Legionovii, z 26 golami na koncie. To w tamtym okresie został zauważony przez odpowiadającego w Górniku za transfery Artura Płatka, Górnik grał wtedy w Pucharze Polski z zespołem z Legionowa. Po rozgrywkach trafił do Zabrze. Teraz rywalizuje o miejsce w składzie ze sprowadzonym latem z Austrii Aleksem Sobczykiem. Na razie wchodzi na boisko. W wyjściowym składzie wybiegał na boisko trzykrotnie. W spotkaniach z Wartą (8 kolejka), Śląskiem (10 kolejka) i Piastem (11 kolejka). Takim jednym efektownym strzałem jak ten w Płocku, bardzo sobie pomaga. Kolejnym rywalem zabrzan w Ekstraklasie będzie w sobotę w Zabrzu Cracovia.

Michał Zichlarz

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!