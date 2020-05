Jeszcze rok temu Piotr Krawczyk strzelał bramki na trzecioligowych boiskach. W Legionovii w sezonie 2018/19 strzelił aż 26 goli. Wiosną zanotował swoje pierwsze trafienie w PKO Ekstraklasie, po czym nastąpiła przerwa w rozgrywkach. Po restarcie 25-letni napastnik liczy na kolejne ligowe szanse i być może następne bramki.

Krawczyka w Legionovii wypatrzył odpowiedzialny za transfery w Górniku Zabrze Artur Płatek. To on był gorącym orędownikiem sprowadzenia zawodnika na Górny Śląsk i wierzy w jego potencjał.

Jesienią pochodzącemu z Siedlec piłkarzowi nie było łatwo. Zadebiutował wprawdzie w Ekstraklasie, ale były to epizody. Zdobył też gola w pucharowym meczu z Polonią Środa Wielkopolska. W listopadzie złamał rękę w łokciu i przytrafiła mu się dodatkowa pauza.

Okres przygotowawczy przepracował jednak jak należy i w kilku wiosennych spotkaniach sztab szkoleniowy zabrzan dał mu kilka szans. W lutym, w meczu 23. kolejki Ekstraklasy ze Śląskiem we Wrocławiu, dość niespodziewanie dostał szansę gry od pierwszej minuty. W przerwie został wprawdzie zmieniony, ale był to wyraźny sygnał, że trener Marcin Brosz mocniej zaczyna stawiać na Krawczyka.

Potem niespodziewanie dla wszystkich zagrał w podstawowym składzie w meczu z Lechem, kiedy to na ławce usiadł sam Igor Angulo. Zabrzanie to spotkanie wysoko przegrali (1-4), ale napastnik miał powody do zadowolenia, bo w pierwszej połowie pokonał Mickey’a van der Harta, zdobywając swojego premierowego gola w Ekstraklasie. To, że jest w strzeleckiej formie, potwierdził w meczu rezerw Górnika ze Stalą Brzeg (4-1) na początku marca, kiedy to trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Potem nastąpiło przerwanie rozgrywek.