Górnik Zabrze podejmie w niedzielę mistrza Polski Piasta Gliwice w meczu 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. - Na pewno będzie dużo emocji. Chcemy wygrać, potrzebujemy tego zwycięstwa - powiedział trener Górnika Marcin Brosz.

Zajmujący 11. miejsce w tabeli zabrzanie czekają na ligowe zwycięstwo od 25 sierpnia (6. kolejka), we wtorek odpadli z Pucharu Polski, po wyjazdowej porażce z ŁKS Łódź 0-2.

Piast wygrał ostatnie trzy spotkania w ekstraklasie, w tym z Legią Warszawa, jest wiceliderem, w środę wywalczył awans do 1/8 finału PP, pokonując w Siedlcach z miejscową 2-ligową Pogoń 4-0.

- Stać nas na wygraną. Pracujemy nad skutecznością. Stwarzamy sytuacje, natomiast ważne jest ich finalizacja. Będziemy skoncentrowani i chcemy w niedzielę dać radość kibicom - dodał Brosz.

Przyznał, że choć linia defensywna Górnika jest stabilna, jest wiele do zrobienia w kwestii gry obronnej. - Trzeba jednak pamiętać, że jesteśmy zespołem, broni nie tylko czwórka obrońców i bramkarz - zaznaczył.

Dodał, że cały czas szuka różnych ustawień na boisku i niewykluczona jest gra dwoma napastnika.

Hiszpański napastnik zabrzan Igor Angulo był królem strzelców poprzedniego sezonu ekstraklasy (24 gole). Teraz ma na koncie cztery trafienia.

- To mój czwarty sezon w Polsce i rywale pewnie mnie coraz lepiej znają. Pozytywne jest to, że w każdym meczu mam sytuacje, muszę je wykorzystywać. Na treningach mocno pracuję i jestem przekonany, że gole przyjdą - powiedział Hiszpan.

Podkreślił, że atmosfera w zespole jest bardzo dobra. - Faworyta w tym spotkaniu trudno wskazać. Rozmawiamy w szatni o tym, że długo czekamy na wygraną. W niedzielę zagramy u siebie. Czeka nas specjalny mecz, atmosferę derbów czujemy. Pamiętamy dwie przegrane z Piastem w poprzednich rozgrywkach - dodał Angulo.

Znaczenie spotkania z Górnikiem zna angielski pomocnik Piasta Tom Hateley. - Takie derby regionu to zawsze wielki mecz dla kibiców, dla klubu zresztą też. Musimy zachować chłodną głowę i, oczywiście, pojedziemy do Zabrza, by wygrać - powiedział.

- W barwach gliwickiego klubu będą to moje pierwsze derby, ale znam specyfikę tego rodzaju spotkań. Wcześniej przeżyłem to będąc zawodnikiem Zagłębia Lubin, kiedy graliśmy z Miedzią Legnica, czy Śląskiem Wrocław - powiedział napastnik Patryk Tuszyński, który w Siedlcach zdobył dwie bramki, walcząc o miejsce w wyjściowym składzie ligowym.

W niedzielę przypada rocznica 87. urodzin patrona stadionu Górnika Ernesta Pohla. Początek meczu o godz. 15.00.

