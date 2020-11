Derby dla Piasta! Piłkarze Waldemara Fornalika wygrali z Górnikiem Zabrze 2-1 i odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Ozdobą meczu było trafienie Sebastiana Milewskiego.

Górnik Zabrze nie wygrał derbów Górnego Śląska od czterech spotkań i mając na uwadze początek meczu, można było odnieść wrażenie, że ten stan rzeczy dziś się zmieni. Gospodarze zdołali bowiem stworzyć sobie optyczną przewagę, lecz liczne podania w pole karne nie odnajdywały adresatów.



Zawodnicy Piasta ruszyli do ataku dopiero pod koniec pierwszej połowy, jednak byli o wiele bardziej skuteczni. Pierwszy sygnał ostrzegawczy wysłał Dominik Steczyk, którzy znalazł się w sytuacji sam na sam, ale jego strzał chybił celu.



Niespełna kilkadziesiąt sekund później Piast stanął przed kolejną groźną okazją. Tym razem zapoczątkował ją... piłkarz Górnika Roman Prochazka, który niecelnie zagrał do bramkarza i futbolówkę przejął Jakub Świerczok. Napastnik gości popędził w stronę bramki i lekką podcinką pokonał Martina Chudego.



Podopieczni Waldemara Fornalika mogli podwyższyć wynik meczu jeszcze przed przerwą. Sebastian Milewski otrzymał dobre otwierające podanie, zdołał minąć bramkarza i oddał strzał. Futbolówkę z linii bramkowej wybił Michal Rostkowski, a pomocnik Piasta mógł zagrać do lepiej ustawionego Świerczoka.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla gości. W 66. minucie Martin Konczkowski popędził boczną strefą boiska i zagrał w pole karne. Futbolówka trafiła do Milewskiego, a ten mocnym strzałem z powietrza umieścił piłkę w siatce.



Piłkarze Górnika nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy i momentalnie odpowiedzieli. Niespełna cztery minuty później Filip Bainović podał z głębi pola do Jesusa Jimeneza, a ten znalazł się w sytuacji sam na sam i dopełnił formalności.



PA



9. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-11-20 20:30 | Stadion: Stadion Sportowy im. Ernesta Pohla Górnik Zabrze Piast Gliwice 1 2 DO PRZERWY 0-1 J. Jimenez 73' J. Świerczok 30' S. Milewski 66'

1 2 Górnik Zabrze Piast Gliwice Chudy Gryszkiewicz Koj Wiśniewski Masouras Prochazka Nowak Wojtuszek Rostkowski Sobczyk Krawczyk Plach Konczkowski Czerwiński Malarczyk Kirkeskov Badía Sokołowski Chrapek Milewski Steczyk Świerczok SKŁADY Górnik Zabrze Piast Gliwice Martin Chudy Frantiszek Plach Adrian Gryszkiewicz Martin Konczkowski 54′ 54′ Michał Koj Jakub Czerwiński Przemysław Wiśniewski Piotr Malarczyk 86′ 86′ Giannis Masouras 87′ 87′ Mikkel Kirkeskov 74′ 74′ Roman Prochazka 64′ 64′ Gerard Badia Cortes Bartosz Nowak Patryk Sokołowski 46′ 46′ Norbert Wojtuszek Michał Chrapek 46′ 46′ Michal Rostkowski 66′ 66′ Sebastian Milewski 46′ 46′ Alex Sobczyk 87′ 87′ Dominik Steczyk Piotr Krawczyk 30′ 30′ Jakub Świerczok REZERWOWI Dawid Kudła Jakub Szmatuła Stefanos Evangelou Bartosz Rymaniak Aleksander Paluszek Jakub Holúbek 46′ 46′ Erik Janża 75′ 75′ Tomasz Jodłowiec 46′ 46′ Filip Bainović Javier Hyjek 74′ 74′ Daniel Ściślak 64′ 64′ 75′ 75′ Michał Żyro 46′ 46′ 73′ 73′ Jesus Jimenez Tiago Alexandre Alves Łukasz Wolsztyński 87′ 87′ Arkadiusz Pyrka 86′ 86′ Adam Ryczkowski