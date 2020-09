Paweł Bochniewicz oficjalnie został piłkarzem holenderskiego SC Heerenveen. Środkowy obrońca był piłkarzem Górnika Zabrze przez dwa i pół roku.

O odejściu Bochniewicza z Górnika mówiło się już od pewnego czasu. Niedawno media obiegła informacja, że polski defensor przechodzi już testy medyczne, a dziś Górnik podał oficjalną informację.

24-letni obrońca trafił do Zabrza w styczniu 2018 roku - najpierw na wypożyczenie z Udinese Calcio, a później na zasadzie transferu definitywnego. Bochniewicz szybko wywalczył sobie miejsce w składzie, grając u boku Mateusza Wieteski, Daniego Suareza, a ostatnio Przemysława Wiśniewskiego.

- Dziękujemy Pawłowi za ponad dwa i pół roku w Górniku. Wszyscy doskonale wiemy, jak wielki miał on udział w budowaniu drużyny i jaką rolę odegrał między innymi w sezonie zakończonym awansem do kwalifikacji do Ligi Europy - mówi Dariusz Czernik, prezes Górnika dla oficjalnej strony internetowej zabrzan.

Były młodzieżowy reprezentant Polski piłkarskiego fachu uczył się w młodzieżowych drużynach Wisłoki Dębica oraz Stali Mielec, a także za granicą - we włoskiej Regginie i hiszpańskiej Granadzie.



Niedawno Bochniewicz został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Polski przez selekcjonera Jerzego Brzęczka, jednak nie zadebiutował w seniorskiej drużynie.

Heerenveen w niedokończonym z powodu pandemii koronawirusa sezonie zajęło dziesiąte miejsce w holenderskiej ekstraklasie.

