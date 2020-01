Ligowi piłkarze w różny sposób przygotowują się do rozgrywek, które przecież startują już za niespełna dwa tygodnie. W nietypowy sposób do wszystkiego podchodzi obrońca Górnika Zabrze Paweł Bochniewicz.

Były młodzieżowy reprezentant Polski od momentu, kiedy trafił do klubu z Zabrza zimą dwa lata temu, z miejsca stał się jedną z wiodących postaci drużyny. Gra regularnie w wyjściowym składzie i jest jednym z filarów linii obrony zespołu prowadzonego przez Marcina Brosza. Przez dwa lata rozegrał 66 meczów na boiskach Ekstraklasy i zdobył dwie bramki.

Do treningów w okresie przygotowawczym podszedł ze zdwojoną energią. - W krótkiej zimowej przerwie odpocząłem od wszystkiego i zresetowałem się. Teraz człowiek jest naładowany i myśli tylko o tym, żeby jak najlepiej przygotować się do ligowych meczów - zaznacza.

Podjął też postanowienie o zupełnym odcięciu się od mediów społecznościowych. - Zrobiłem sobie całkowity reset. Nie mam i nie używam już Twittera. Teraz rodzice bardziej mi mówią, "a słyszałeś, co się będzie działo, kto tu czy tam ma trafić". Odciąłem się od tego. Chcę się teraz skupić tylko na treningach i przygotowaniach. Skupić się na sobie, żeby dać jak najwięcej dla klubu. Rzeczami, które nie są zależne ode mnie, nie chcę sobie zawracać głowy - podkreśla.

Skąd taka decyzja 23-letniego piłkarza? - Czytając i przeglądając wszystkie informacje za bardzo się przejmowałem wszystkimi rzeczami, takimi, które nie były zależne ode mnie i tak postanowiłem, że odcinam się od wszystkiego. Nalegali też na to rodzice, narzeczona, bo widzieli, że cały czas siedzę w mediach społecznościowych. Czytałem, przeglądałem, teraz tego nie ma - mówi i tłumaczy.

- Czasami tyle tego jest w sieci, że ciężko to przetrawić. Po jednym meczu kibice potrafią wychwalać pod niebiosa, a po kolejnym gnoją... To jest takie dziwne, że są jak chorągiewka. Jak jest krytyka, taka zmasowana, to nikt obojętnie obok tego nie przechodzi, bo czyta się to co jest, co się mówi, są te komentarze. Więc prosiłbym, żeby tego było mniej (śmiech). Z drugiej strony taki mamy zawód. Ja radzę sobie teraz z tym w ten sposób, że staram się tych wszystkich komentarzy unikać - opowiada.

Górnik kończy 10-dniowy zimowy obóz w cypryjskiej miejscowości Ayia Napa. Po powrocie treningi w domu i mecz sparingowy z austriackim Red Bull Salzburg na jego terenie za tydzień. Potem już ligowe starcie z Koroną w Kielcach 8 lutego. Po 20 kolejkach "Górnicy" zajmują 12 lokatę w ekstraklasowej tabeli z 23 punktami na koncie.



Michał Zichlarz