Słowacki bramkarz Martin Chudy zasilił Górnika Zabrze przed piątkowym wylotem piłkarzy na obóz na Cypr. Jest pierwszym zawodnikiem pozyskanym zimą przez 15. obecnie zespół ekstraklasy.

Chudy, który ostatnio grał w Spartaku Trnawa, podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2020.

"Chciałbym, aby do klubu trafiali zawodnicy pasujący do naszego 'DNA' jakościowo. Podchodzimy do kwestii transferów bardzo starannie. Trener Marcin Brosz ma swój ulubiony sposób gry i pod tę wizję staramy się dobrać piłkarzy" - powiedział koordynator pionu sportowego Górnika Artur Płatek.

Podkreślił, że sytuacja kadrowa jest dynamiczna i może się zmienić z godziny na godzinę. Zaznaczył, że najpierw klub przedłużał umowy ze swoimi młodymi, utalentowanymi graczami, a dopiero w drugiej kolejności szuka na zewnątrz, bardziej ogranych, ale chcących się rozwijać.

"Uważam, że temu młodemu zespołowi potrzebne jest trochę rutyny i doświadczenia. Martin Chudy pokazał się z bardzo dobrej strony w Lidze Europejskiej i ekstraklasie słowackiej. To bramkarz, który sprosta zadaniu podczas czekających nas ciężkich meczów, a jednocześnie młodsi będą przy nim podnosić swoje umiejętności. Musimy na tej pozycji zapewnić sobie stabilność" - ocenił Płatek.

"Musimy zbudować drużynę, z której będą zadowoleni wszyscy nasi kibice i która będzie walczyć" - podsumował pracujący w Zabrzu od miesiąca Płatek.

Trener Brosz podzielił pobyt na Cyprze na połowy. Pierwsza ma sprzyjać pracy nad motoryką, drugą wypełnią przede wszystkim sparingi. W przerwie ekipa wróci na trzy dni do kraju.

"Zabieramy 28 piłkarzy. Będziemy dzielić kadrę na dwie drużyny po to, by każdy zawodnik rozegrał po minimum dwa pełne mecze. Chcemy wzmocnić każdą formację, dać impuls do rozwoju. Oczywiście chciałbym jak najszybciej skomponować zespół, ale teraz czeka nas okres przejściowy" - dodał Brosz, chwaląc przy okazji warunki zgrupowania na Cyprze.

W sumie w trakcie przygotowań w planie jest siedem meczów kontrolnych, m.in. z czeskim FK Teplice, serbskim FK Cukaricki, cypryjskim Anagennisi Deryneia FC oraz młodzieżowymi zespołami Spartaka Moskwa i Omonii Nikozja.

Górnik ma po ligowej jesieni 17 punktów. W pierwszej tegorocznej kolejce ma podjąć przeżywającą duże problemy finansowe krakowską Wisłą, której licencja z racji zawirowań właścicielskich została zawieszona przez PZPN.

