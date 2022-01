Ekipa z Zabrza w sobotę wcześnie rano zebrała się w klubie, żeby obrać kurs na Wrocław. To stamtąd czarterowym samolotem nad Bosfor poleci czwórka ekstraklasowych klubów, a mianowicie Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, Wisła Kraków i beniaminek - Radomiak.

Nie polecieli do Turcji

Do Turcji trener Jan Urban zabiera 25 graczy. W tej grupie jest pozyskany w piątek z trzecioligowego Rekordu Bielsko-Biała Jan Ciućka. Młody, bramkostrzelny 18-letni napastnik związał się z górniczym zespołem 2,5 letnim kontraktem. Jesienią biegał po boiskach III ligi, gdzie zdobył 8 bramek i był wyróżniającym się zawodnikiem. Teraz będzie trenował u boku mistrza świata z 2014 roku samego Lukasa Podolskiego. W kadrze do Belek jest też kilku innych młodych nastoletnich graczy, jak 16-latek Dariusz Stalmach, który w listopadzie - jeszcze przed ukończeniem 16 lat - zadebiutował w Ekstraklasie. Są też inni, jak Nikodem Zielonka Adrian Dziedzic czy Krzysztof Winglarek.

Ciekawe jest jednak to, kto nie załapał się na samolot. Oprócz kontuzjowanych: Alexa Sobczyka - od dłuższego czasu i Norberta Wojtuszka - krótszego, są też jeszcze obcokrajowcy w górniczej kadrze, jak serbski pomocnik Filip Bainović czy macedoński napastnik David Tosevski.

Ten ostatni, sprowadzony latem jeszcze przez Artura Płatka z rosyjskiego FK Rostow, w naszej lidze kompletnie nie zaistniał. Przez 0,5 roku młodzieżowemu reprezentantowi Macedonii Północnej uzbierało się ledwie... 3 minuty! Pokazał się jedynie w Pucharze Polski, zdobywając bramki w meczach z Radomiakiem i Ślezą Wrocław. Teraz ma przedwcześnie wrócić do Rostowa. Z kolei Bainović przegrywał rywalizację w środku pola z kilkoma zawodnikami. Już w zeszłym roku był wypożyczony do FK Radnik, być może teraz na dobre pożegna się z górniczym klubem tym bardziej, że za pół roku kończy mu się kontrakt z klubem 14-krtonego mistrza Polski.

Warto dodać, że Górnik kiedy go pozyskał, zapłacił około miliona złotych. W tym czasie, przez 2,5 roku zagrał w 36 grach, w większości będąc rezerwowym. Co do Paluszka, to jesienią występował w słowackim FK Pohronie. Został tam wypożyczony razem z Danielem Ściślakiem. Drużyna po pierwszej części rozgrywek jest na ostatnim miejscu, grała fatalnie. Na początku stycznia klub ze Słowacji pożegnał się z dużą liczbą graczy, w tym postanowiono skrócić wypożyczenie Paluszka, który od tygodnia trenował w Zabrzu. - Olek nie poleci z nami na obóz do Turcji. Będzie wypożyczony do innego klubu - poinformował nas w piątek trener Jan Urban.

Sparingowi rywale

W Belek "Górnicy" będą trenowali do 27 stycznia. W tym czasie rozegrają trzy gry kontrolne. Ich rywalami będą: we wtorek Lewski Sofia, rosyjska Bałtika Kaliningrad 22 stycznia i ukraińska PFK Ołeksandrija 26 stycznia. Po powrocie do kraju ostatnim sparingpartnerem będzie pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała. Ten mecz planowany jest 29 stycznia. Pierwszym rywalem w lidze drużyny prowadzonej przez Jana Urbana będzie na wyjeździe Stal Mielec (5 stycznia).

Michał Zichlarz, Zabrze

Kadra Górnika Zabrze na zgrupowanie w Turcji

Bramkarze: Grzegorz Sandomierski, Daniel Bielica, Paweł Sokół.

Obrońcy: Robert Dadok, Rafał Janicki, Adrian Gryszkiewicz, Erik Janża, Dariusz Pawłowski, Kacper Michalski, Jakub Szymański, Przemysław Wiśniewski, Krzysztof Wingralek.

Pomocnicy: Mateusz Cholewiak, Adrian Dziedzic, Krzysztof Kubica, Alasana Manneh, Bartosz Nowak, Jean Mvondo, Dariusz Stalmach, Nikodem Zielonka.

Napastnicy: Jan Ciućka, Jesús Jimenez, Piotr Krawczyk, Lukas Podolski, Vamara Sanogo.