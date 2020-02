Na koniec zimowych przygotowań Górnik Zabrze zmierzył się na wyjeździe z mistrzem Austrii Red Bull Salzburg. 12 drużyna Ekstraklasy nie miała wiele do powiedzenia w starciu z drużyną, która mistrzostwo swego kraju zdobywa w ostatnich latach rok w rok. Skończyło się na wygranej RB Salzburg 3-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gdzie wypoczywali piłkarze Ekstraklasy na urlopach? Peszko, Hanca, Cywka i inni. Wideo INTERIA.TV

Spotkanie, które rozegrano w centrum treningowym Red Bulla, zostało rozstrzygnięte w pierwszych dwóch kwadransach. W tym czasie gospodarze trzy razy trafiali do siatki. Jedną z bramek zdobył reprezentant Korei Południowej Hwang Hee-chan. Jesienią był to jeden z tych zawodników, który oprócz Erlinga Haalanda (dopiero co sprzedany został za 20 mln euro do Borussii Dortmund) i Takumiego Minamino, (za 8,5 mln euro trafił do Liverpool FC), decydował o ofensywnej grze mistrza Austrii. W grupowych rozgrywkach Champions League Koreańczyk zdobył trzy gole i zanotował tyle samo asyst. Teraz w dużej mierze na nim spoczywa ciężar gry z przodu ekipy z Salzburga.

Reklama

Zabrzanie starali się, okazje mieli Igor Angulo czy pozyskany zimą Erik Jirka, ale rezerwowy bramkarz reprezentacji Austrii Cican Stanković nie dał się zaskoczyć. W górniczej jedenastce zagrał jeszcze jeden z pozyskanych zimą zawodników Romach Prochazka, ale po przerwie został zmieniony przez Alasana Manneha. Sprowadzenie dwóch Słowaków: Jirki i Prochazki kończy zimowe transfery zabrzan. Wcześniej mówiło się, że do klubu z Zabrza mogą trafić tacy zawodnicy, jak Lukas Podolski czy Rafał Kurzawa, ale nic z tego nie wyszło. Obaj wybrali inne opcje.

Jeśli chodzi o Górnika, to w Zabrzu już szykują się do sobotniego ligowego spotkania z Koroną w Kielcach oraz zaraz potem do starcia z Arką Gdynia u siebie. Z siedmiu zimowych sparingów Górnik wygrał cztery, a w dwóch lepsi byli rywale. Najwięcej goli, bo po dwa, strzelali w tym czasie Jesus Jimenez oraz Kamil Zapolnik.

- Tak naprawdę wszystko zweryfikuje liga, a w szczególności pierwsze mecze. Naszymi rywalami są przecież zespoły z sąsiedztwa, Korona i Arka - mówi szkoleniowiec górniczej jedenastki Marcin Brosz.

zich

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy

Zimowe granie Górnika:



11.01 - Banik Ostrava 2:1 (0:1). Bramki: Ryczkowski (66.), Koj (82.)

18.01 - Diosgyori VTK 1:1 (0:1). Wolsztyński (75.)

18.01 - Diosgyori VTK 1:2 (1:1). Sekulić (7.)

22.01 - AS Trencin 3:1 (1:0). Angulo (18.), Zapolnik (52. i 84.)

25.01 - AFK Csikszereda 4:1 (1:1). Bauza (29.), Kobylarczyk (47.), Rostkowski (85.), Gryszkiewicz (89.)

25.01 - FK Teplice 2:0 (2:0). Jimenez (21. i 23.)

01.02 - Red Bull Salzburg 0:3 (0:3)

Bilans: 7 meczów, 4 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki, bramki: 13:9. Najwięcej goli: 2- Jimenez i Zapolnik.