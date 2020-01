W sobotę o godzinie 13.00 odbędzie się atrakcyjnie zapowiadające się spotkanie kontrolne, w którym zagrają dwa górnicze kluby: Górnik Zabrze i Banik Ostrava. Zabrzanie mieli spore problemy z tym, gdzie zorganizować tą grę kontrolną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Igor Angulo (Górnik) o nowym kontrakcie. Wideo INTERIA.TV

W zeszłym roku, mecz Górnika z Banikiem, miał być dla zabrzan próbą generalną przed startem drugiej części ligowych rozgrywek i pierwszym wiosennym spotkaniem z Wisłą Kraków u siebie w lutym. Skończyło się na tym, że do starcia z czeskim klubem nie doszło. Napadało tyle śniegu, że zarządzająca Areną Zabrze Spółka Stadion nie poradziła sobie z przygotowaniem murawy do gry.

Reklama

Teraz organizacja meczu też wisiała na włosku. W umowie pomiędzy dwoma klubami, jak mówi nam były już trener Banika Bohumil Panik, którego pod koniec grudnia na trenerskiej ławce ostrawskiego klubu zastąpił Lubosz Kozel, był zapis, że mecz kontrolny musi się odbyć na naturalnej nawierzchni. W Zabrzu nie było warunków do gry. Zresztą ekipa Górnika już przed pierwszym treningiem we wtorek zastanawiała się, gdzie trenować, a co dopiero grać mecz...

Zastanawiano się nad jednym z ościennych, a zaprzyjaźnionych miast, gdzie fanów górniczej jedenastki nie brakuje. Wspominano o Knurowie, Rybniku. Potem mówiono o obiektach Gosławia w Wodzisławiu, gdzie są świetne boiska, a gdzie Górnik jeździ na obozy. Nawet jednak i tam nie można było zagrać.

Ostatecznie mecz zabrzan z Banikiem zostanie rozegrany na boisku Unii w Bieruniu Starym. W zespole lidera klasy B tyskiego podokręgu bardzo się z tego powodu cieszą. Klub świętuje w tym roku swoje 95-lecie, a teraz gości dwa utytułowane kluby. Warto dodać, że wychowankiem Unii Bieruń Stary jest jedna z legend wielkiego Górnika lat 60. i początku 70. Henryk Latocha. - Bardzo cieszę się, że mój Górnik przyjeżdża do mojej rodzinnej miejscowości. Z niecierpliwością czekam na pierwszy mecz kontrolny. Podobnie jak kibice stęskniłem się już za meczami ulubionej drużyny - cytuje Latochę oficjalna strona Górnika.

Dla jedenastki z Zabrza to pierwszy kontrolny mecz w tym roku. Banik grał już w piątek. W rozgrywkach zimowej Tipsport :iga za południową granicą zremisował z 1.SK Porostejov 2-2. W kadrze ostrawskiego klubu dalej występuje słynny Milan Barosz. W zabrzańskiej ekipie pokaże się pewnie Erik Jirka. Słowacki skrzydłowy został w piątek przez Górnika wypożyczony na pół roku z Crvenej Zvezdy. Jesienią 22-latek występował w Radniczki Nisz, gdzie w 16 meczach zdobył cztery bramki.

Michał Zichlarz

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy