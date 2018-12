W niezwykle ważnym dla dolnych rejonów tabeli spotkaniu Górnik Zabrze przegrał u siebie 1-3 z Miedzią Legnica w 18. kolejce Ekstraklasy.

Beniaminek z Legnicy wygrał drugi mecz z rzędu i odskoczył na trzy punkty od strefy spadkowej, spychając do niej Górnika.

W poprzedniej kolejce obie ekipy odniosły ważne zwycięstwa. Zwłaszcza Górnik miał się czym pochwalić, bo ograł na wyjeździe aż 4-0 Wisłę Płock. W tygodniu zabrzanie i legniczanie awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski, a dziś spotkali się w bitwie "o sześć punktów".

Od początku meczu po zabrzanach widać było zmęczenie czwartkowym starciem w Pucharze Polski, w którym dopiero po dogrywce wyeliminowali Rozwój Katowice. Groźniejsi w polu karnym byli piłkarze gości. Efektownymi zagraniami popisywali się Petteri Forsell czy Henrik Ojamaa, a Paweł Zieliński i Borja Fernandez już w pierwszym kwadransie mogli pokusić się o bramkę, ale ten pierwszy źle trafił w piłkę, a drugi nieudolnie ją przyjmował.

U górników aktywny był Igor Angulo. Po dośrodkowaniu Jesusa Jimeneza w 16. minucie zabrakło mu centymetrów, by lepiej uderzyć na bramkę Antona Kanibołockiego. Po chwili bramkarz Miedzi sparował na róg dobry strzał z dystansu Jimeneza. Kanibołocki był lepszy od Angulo także 20 minut później, broniąc strzał z ostrego kąta.

W 24. minucie Forsell znalazł sporo miejsca w polu karnym gospodarzy, lecz uderzył nieczysto i piłkę spokojnie złapał Tomasz Loska.

Po 12 minutach role się odwróciły i to Loska był pechowcem. Forsell uderzył mocno z rzutu wolnego z 30 metrów. Piłka odbiła się od słupka, potem od pleców bramkarza Górnika i wpadła do siatki. Bramkę zapisano jako samobójczą na koncie Loski.

Bramkarz Górnika jeszcze w pierwszej połowie naprawiał błąd obrony, powstrzymując daleko za polem karnym Fabiana Piaseckiego, a tuż przed przerwą obronił mocny strzał Ojamy.

Zdjęcie Piłkarz Górnika Zabrze Igor Angulo (P) i Kornel Osyra (L) z Miedzi Legnica / Andrzej Grygiel / PAP

Górnik próbował przejść do ofensywy zaraz po przerwie, ale szybko został skarcony. Po rzucie rożnym doszło do małego zamieszania przed bramką gospodarzy, a strącona piłka trafiła w rękę Michała Koja. Było to zagranie absolutnie przypadkowe, ale arbiter po konsultacji z sędziami VAR podtrzymał swoją decyzję. Do karnego podszedł Forsell, kompletnie zmylił Loskę i umieścił piłkę w okienku bramki Górnika.

Po godzinie gry Górnik przegrywał u siebie już 0-3. Ojamaa ruszył lewą stroną, złamał akcję do środka i uderzył z kilkunastu metrów. Odbita od Suareza piłka kompletnie zmyliła Loskę.

W kolejnych minutach Miedź rządziła na boisku, a następne bramki wisiały w powietrzu. Ze strony gospodarzy tylko Szymon Żurkowski próbował szczęścia strzałem z dystansu, lecz uderzył tuż nad bramką.

W 74. minucie beniaminek z Legnicy mógł prowadzić już 4-0. Po dośrodkowaniu Ojamy z prawej strony, Zieliński główkował w słupek bramki Loski.

Dziesięć minut później Angulo miał okazję jeszcze poderwać Górnika, ale strzelił z 15 m tuż nad bramką Miedzi po dokładnym podaniu Żurkowskiego. To właśnie Angulo w 90. minucie zdobył honorową bramkę, wykorzystując fatalny błąd Ojamy, który za krótko podawał do bramkarza. Snajper zabrzan przejął piłkę i posłał do siatki po ograniu Kanibołockiego.

Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Tomasz Loska (36. samobójcza), 0-2 Petteri Forsell (53. z karnego), 0-3 Henrik Ojamaa (61.), 1-3 Igor Angulo (90.)

Żółte kartki - Górnik Zabrze: Michał Koj, Rafał Wolsztyński. Miedź Legnica: Juan Camara, Adrian Purzycki, Paweł Zieliński.

Sędzia: Krzysztof Jakubik. Widzów: 11 978.

Górnik Zabrze: Tomasz Loska - Adam Wolniewicz, Dani Suarez, Paweł Bochniewicz, Michał Koj - Kamil Zapolnik (76. Marcin Urynowicz), Szymon Matuszek, Szymon Żurkowski, Jesus Jimenez (65. Daniel Smuga) - Igor Angulo, Łukasz Wolsztyński (46. Rafał Wolsztyński).

Miedź Legnica: Anton Kanibołocki - Aleksandar Miljković, Kornel Osyra, Grzegorz Bartczak - Paweł Zieliński, Adrian Purzycki, Petteri Forsell, Henrik Ojamaa, Borja Fernandez (90. Łukasz Garguła), Juan Camara (86. Artur Pikk) - Fabian Piasecki (58. Mateusz Szczepaniak).

WS

