Poniedziałkowy mecz z Wisłą Płock był 178. spotkaniem, w którym Marcin Brosz prowadził Górnika. Tym samym o jeden mecz wyprzedził samego Huberta Kostkę, jedną z największych legend górniczego klubu, który mistrzostwo Polski zdobywał z jedenastką z Zabrza jako zawodnik i jako trener.

Trener Brosz został szkoleniowcem "Górników" w czerwcu 2016 roku. Zabrzanie akurat spadli z Ekstraklasy. Długo wydawało się, że pobyt w I lidze potrwa dłużej niż rok, ale fantastyczny finisz i sześć kolejnych wygranych dało upragniony i szybki powrót w szeregi najlepszych. Potem była rewelacyjna gra w Ekstraklasie i awans, po blisko ćwierć wieku przerwy, do europejskich pucharów.



Do tego wypromowała się grupa młodych zawodników, z Szymonem Żurkowskim, Pawłem Bochniewiczem, braćmi Wolsztyńskimi, Przemysławem Wiśniewskim, Adrianem Gryszkiewiczem, Tomaszem Loską czy Maciejem Ambrosiewiczem na czele, a kilku graczy, jak Damian Kądzior czy Rafał Kurzawa trafili nawet do kadry narodowej.

Świetne wyniki notowali też inni piłkarze, jak choćby Igor Angulo. Bask, który trafił do Zabrza praktycznie w tym samym czasie co Brosz, nastrzelał przez cztery lata 88 bramek, stając się jedną z legend 14-krotnego mistrza Polski.



Angulo, który w trakcie swojej bogatej kariery pracował z takimi szkoleniowcami jak Jupp Heynckes, który dał mu szansę debiutu w Athletico Bilbao, czy późniejszy szkoleniowiec Barcelony Ernesto Valverde, pytany przez nas o Brosza mówił tak:

- Najlepszy trener, z jakim przyszło mi pracować w mojej karierze. Miałem ich wielu, ale nie takiego jak on. Wyciągnął ze mnie to, co mam najlepszego, to co potrafię robić. Wiedział, jak to osiągnąć. To jego zasługa, że w Górniku szło mi tak dobrze - mówił nam grający teraz w indyjskim FC Goa Bask.



Brosz jesienią pobił rekord w długości i w ciągłości pracy, jako pierwszy szkoleniowiec "Górników". Wcześniej należał on do Gerarda Wodarza, wielkiej gwiazdy międzywojennego Ruchu Chorzów, który zabrzan prowadził jeszcze w czasie, kiedy nie grali oni wśród najlepszych, było to w okresie październik 1950 - listopada 1954. Brosz już przebił ten wynik, bo pracuje od prawie 4,5 roku. Teraz "przeskoczył" kolejną legendę polskiej piłki Huberta Kostkę, który mistrzem Polski z Górnikiem jako zawodnik był 8 razy, a potem dwukrotnie po mistrzostwo sięgał z z zabrzanami jako trener.



Kostka prowadził Górnika w 177 oficjalnych meczach, a jak wylicza strona GórnikZabrzeStats, Brosz czynił to już 178 razy. "Jest trenerem, który najwięcej razy prowadził Górnika w historii" - podaje GórnikZabrzeStats.

Michał Zichlarz

