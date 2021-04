W drugim kolejnym ligowym spotkaniu jedenastka z Zabrza ponownie przegrywa. Na dodatek poniedziałkowa porażka przytrafiła się w prestiżowym derbowym meczu z Piastem. Gliwiczanie wygrali u siebie 2-0, a mogło być jeszcze wyżej.

W doliczonym czasie Michał Żyro nie wykorzystał rzutu karnego. Piłkę z "jedenastki" obronił bramkarz "Górników" Martin Chudy. Nie miało to już jednak żadnego znaczenia, bo wcześniej do siatki trafił najlepszy na boisku Jakub Świerczok, a "swojaka" zaliczył z kolei Stefanos Evangelou. Co poszło nie tak, jeśli chodzi o zabrzan?

- Te pierwsze fragmenty spotkania, to było coś, co chcemy grać. Stwarzaliśmy sytuacje i nie wyglądało to z naszej strony źle. Tak było do strzelonego przez Piasta gola. Do tego momentu nasza gra była taka, jak chcieliśmy i jak zaplanowaliśmy. Szkoda niewykorzystanych okazji - żałował po spotkaniu Marcin Brosz.

Przed wyjściem na drugą połowę szkoleniowiec Górnika wpuścił na boisko trójkę doświadczonych graczy: Richmonda Boakye, Bartosza Nowaka i Piotra Krawczyka. To też nic nie pomogło.

- W drugiej połowie mieliśmy pomysł, żeby dłużej utrzymać się przy piłce, stąd wpuściliśmy zawodników bardzo doświadczonych, licząc na to, że będziemy stwarzali sobie jeszcze większą ilość okazji. Dążyliśmy do zdobycia bramki, niestety nie udało się - mówi trener Brosz.

Górnik przegrał w Gliwicach drugie spotkanie z rzędu. Wcześniej poległ u siebie w starciu z Wartą Poznań 1-2. Zabrzanom nie sprzyja kalendarz, bo w piątek mecz ze Śląskiem Wrocław, a zaraz potem wyjazd do Szczecina na mecz z Pogonią (20 kwietnia).

- Dla nas najważniejsze jest to, żeby nie tylko stwarzać sobie sytuacje, ale żeby było więcej determinacji, tak jak było na początku sezonu. Musimy wykańczać akcje, mieć większą ilość stałych fragmentów gry. Tracimy piłki nie dając sobie szansy na strzelenie gola. To musimy zmienić - komentuje Marcin Brosz.

Po 24 kolejkach Górnik jest na ósmej pozycji w tabeli Ekstraklasy, z 32. punktami na koncie. Piast jest czwarty mając na koncie o pięć "oczek" więcej.

