W Zabrzu w sobotę po południu starcie zespołów, które w 2021 r. mocno zawodzą, czyli Górnika z Wisłą Płock. Obie drużyny zdobyły w tegorocznych meczach ledwie 10 punktów. Choć zabrzanom nie idzie, to trener Marcin Brosz dalej konsekwentnie zamierza stawiać na młodzieżowców.

W ostatnich ligowych meczach w wyjściowy składzie "górników" jest czterech młodzieżowców. Kolejnych czterech czy pięciu jest w meczowej kadrze i dostaje szansę w drugiej połowie. Podobnie będzie z pewnością w starciu z "Nafciarzami" dzisiaj.



Co do składu i ewentualnych rozwiązań, to pytany przez nas trener Brosz tłumaczy: - W ostatnich meczach wychodzimy na boisko z czwórką młodzieżowców w składzie i tę tendencję będziemy chcieli podtrzymać. Jeśli chodzi o zmiany personalne, to są związane z różnymi względami, czy to z powodu kontuzji czy dyspozycji, szukamy różnych rozwiązań indywidualnych - odpowiada szkoleniowiec Górnika.

Prędzej czy później taka polityka stawiania na młodych przyniesie pewnie pozytywny skutek i wyniki. Tak było, kiedy Górnik na początku kadencji trenera Brosz w sezonie 2016/17 walczył o ekstraklasowy awans. Wtedy też na początku nie szło, a postawienie na młodzież dało efekt najpierw w postaci awansu, a w kolejnym sezonie miejsce w czołówce Ekstraklasy.

Początek meczu Górnik Zabrze - Wisła Płock o godzinie 15.00. Spotkanie poprowadzi Damian Sylwestrzak z Wrocławia. W grudniu w meczu w Płocku "Górnicy" wygrali 1-0 po trafieniu rezerwowego Piotra Krawczyka.

