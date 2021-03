Jesienią "Biała Gwiazda" przerwała świetną serię czterech kolejnych ligowych zwycięstw drużyny prowadzonej przez Marcina Brosz i bezbramkowo zremisowała na Stadionie im. Ernesta Pohla. Teraz obie ekipy są w innych miejscach. Wisła zaczyna się rozpędzać, a "Górnicy" dołują.

Na początku bieżących rozgrywek krakowianie spisywali się słabiutko, w przeciwieństwie do wygrywającego mecz za meczem Górnika. Mimo to Wiśle udało się w Zabrzu zremisować 0-0. W tym roku ekipa Petera Hyballi w pięciu meczach zdobyła 10 punktów i strzeliła aż 11 bramek, a mogło być jeszcze lepiej, bo przecież z Piastem Gliwice prowadziła trzema bramkami, żeby ostatecznie przegrać.

W tym czasie Górnik w pięciu tegorocznych ligowych grach zdobył ledwie cztery punkty i strzelił 5 bramek. Dwa ostatnie mecze zabrzanie przegrali, z Lechią w Gdańsku 0-2, a mogło być wyżej, a z Legią Warszawa u siebie 1-2 po straconym golu w końcówce. Sytuacja w tabeli zespołu z Górnego Śląska nie jest jeszcze najgorsza, bo póki co zajmuje 6 miejsce z 27 punktami na koncie, ale po weekendzie wszystko może się zmienić. Dziesiąta Wisła Kraków ma 24 pkt., a jedenasty Piast tyle samo. Przy swoich wygranych mogą "przeskoczyć" zabrzan.

Nic dziwnego, że w górniczej ekipie pełna mobilizacja przed trudnym wyjazdowym meczem z "Białą Gwiazdą". Mówi o tym Alex Sobczyk. - Przez cały tydzień trenowaliśmy bardzo intensywnie, żeby wyeliminować błędy, które popełniliśmy w ostatnim ligowym spotkani. Mamy na Wisłę swój konkretny plan, który będziemy chcieli zrealizować w piątkowym spotkaniu - mówi w rozmowie z klubowymi mediami napastnik Górnika.

Co będzie kluczem do wywiezienia punktów z Krakowa? - Solidna defensywa, ale musimy się dobrze prezentować jako zespół w całości, bo kiedy tak jest, to możemy dużo zrobić i pokonać Wisłę - uważa Sobczyk.

W Górniku liczą na pierwszą bramkę w Ekstraklasie w wykonaniu Richmonda Boakye, który w końcówce zimowego okienka trafił do Zabrza. Reprezentant Ghany strzelał gole na kilku kontynentach, ostatnio w Crvenej Zvezdzie Belgrad. - "Richi" dużo rozmawia z nami, dużo daje. Jego obecność na pewno pomaga nam napastnikom - mówi Sobczyk. Początek meczu Wisła - Górnik przy Reymonta o godzinie 20.30. Spotkanie poprowadzi Mariusz Złotek.

Michał Zichlarz

