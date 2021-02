Górnik Zabrze ma patent na Legię Warszawa. Dziś wygra ponownie?

Przed starciem z liderem PKO Ekstraklasy i mistrzem Polski, w Zabrzu pełna mobilizacja. „Górnicy” po raz kolejny w ostatnim czasie będą chcieli ograć warszawską drużynę. Ligowy klasyk dzisiaj na Stadionie im. Ernesta Pohla o godzinie 20.00.

W czterech tegorocznych meczach Górnik zdobył tylko cztery punkty, wygrywając u siebie ze Stalą Miele, jeden mecz remisując z Lechem Poznań i zaliczając dwie przegrane na wyjeździe, z Podbeskidziem Bielsko-Biała i ostatnio z Lechią. W Gdańsku zabrzanie polegli 0-2, a mogło być jeszcze gorzej. - Przeanalizowaliśmy cały mecz, wiemy gdzie popełniliśmy błędy i będziemy się je starali zniwelować w meczu z Legią - mówi w rozmowie z klubowymi mediami Krzysztof Kubica, pomocnik Górnika.

Górnik Zabrze potrafi wygrać z Legią

Drużyna z Zabrza w ostatnim czasie dwa razy pokonywała legionistów, w czerwcu u siebie 2-0, a we wrześniu na początku bieżących rozgrywek 3-1 przy Łazienkowskiej. Dla zespołu trenera Marcina Brosza było to wtedy w lidze czwarte kolejne ligowe zwycięstwo z rzędu.

- Był to jeden z naszych najlepszych meczów w tym sezonie. Każdy walczył tam o zwycięstwo, na ambicji i starał się jak mógł. Dało to trzy punkty. Jak Legia gra, każdy wie, analizowaliśmy ich występy, ale trzeba się skupić głównie na sobie, na swojej grze - podkreśla Kubica, w ostatnim czasie podstawowy zawodnik Górnika.

W ekipie 14-krotnego mistrza Polski duże nadzieje wiąże się z występami Richmonda Boakye. Reprezentant Ghany grał i strzelał już bramki w wielu krajach i ligach, ostatnio w Crvenej Zveździe Belgrad. Teraz ma pomóc "Górnikom". Być może dziś wieczorem zdobędzie swojego pierwszego gola w rozgrywkach Ekstraklasy. - Złapał kontakt z każdym zawodnikiem, myślę że teraz pokaże na co go stać na boisku, a my wszyscy będziemy zadowoleni - podkreśla Kubica.

Michał Zichlarz