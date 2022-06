Górnik Zabrze ma nowego trenera. Zaskakujące nazwisko!

W poprzedni wtorek 14 czerwca zarząd klubu z Zabrza niespodziewanie zwolnił Jana Urbana. Od tego czasu zajęciu z zespołem prowadził trener trzecioligowych rezerw Piotr Gierczak. Wiadomo było jednak, że to tylko rozwiązanie tymczasowe.

Niemiec z Bytowa

Na trenerskiej giełdzie pojawiły się nazwiska takich szkoleniowców, jak samego Adama Nawałki, słowackiego trenera Michala Gasparika czy Bartoscha Gaula i Mirko Slomki z Niemiec. Ostatecznie wybór padł na młodego, bo 34-letniego Gaula.

Urodzony w Bytowie pod koniec lat 80. wyemigrował do Niemiec. Tam zaczynał pracę z młodzieżą w Schake 04. Potem przeniósł się do 1.FSV Mainz 05, gdzie od 2018 roku prowadził rezerwy w Regionallidze (czwarty poziom rozgrywkowy). W poprzednim sezonie z prowadzonym przez siebie zespołem skończył na 5 miejscu. Kilka tygodni temu spekulowano nawet, że może zostać pierwszym trenerem Schalke 04. Tak się jednak nie stało, a Gaul teraz zaczyna swoją pracę w Ekstraklasie.

Reklama

W piątek przed południem w Zabrzu odbędzie się konferencja z nowym szkoleniowcem, a po południu będzie miał możliwość debiutu na ławce trenerskiej Górnika. W swojej drugiej grze kontrolnej tego lata "Górnicy" mierzą się u siebie z pierwszoligową Puszczą Niepołomice (początek meczu godz. 16.00).

Kameruńczyk w Zabrzu

To nie jedyna zmiana w klubie z Zabrza. W czwartek Górnik zakontraktował swojego trzeciego piłkarza latem po byłym reprezentancie Polski Pawle Olkowskim oraz młodym zdolnym napastniku Szymonie Włodarczyku. To wszystkim dobrze znany w górniczym klubie Jean Jules Mvondo. Popularny "Gigi" grał w klubie z Zabrza w poprzednim sezonie. Wystąpił w sumie w 16 ligowych grach. W Ekstraklasie grał na zasadzie wypożyczenia z hiszpańskiego Albacete. Teraz jest już zawodnikiem Górnika, z którym podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. To alternatywa na środku pomocy dla Krzysztofa Kubicy, który latem może opuścić Zabrze.

Informację o tym, że nowym trenerem Górnika jest Bartosch Gaul potwierdził nam właśnie prezes Górnika Arkadiusz Szymanek. Umowa z nowym szkoleniowcem jest dłuższa niż rok, ale o wszystkich szczegółach dowiemy się podczas piątkowej konferencji prasowej w klubie

Michał Zichlarz