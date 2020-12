Takie pożegnanie z klubem chciałby chyba mieć każdy zawodnik. Nie każdy jest jednak Łukaszem Wolsztyńskim, który z Górnikiem Zabrze związany był przez prawie całą ostatnią dekadę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Wzruszające pożegnanie Łukasza Wolsztyńskiego (gornikzabrze.pl). Wideo INTERIA.TV

"Wolsztyn" z bratem bliźniakiem Rafałem, uchodzącym jako junior za bardziej utalentowanego, trafił do Górnika z Concordii Knurów, gdzie uczyli się piłkarskiego abecadła. Kariery obu tych piłkarzy nie rozwinęły się czy nie rozwijają, jak powinny, a wszystko z powodu poważnych kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Sam Łukasz w ostatnim czasie aż dwukrotnie nabawił się tego bardzo poważnego urazu. W marcu 2018 r. w meczu z Sandecją Nowy Sącz i prawie dokładnie dwa lata później w starciu z Cracovią.



Reklama

Po tym ostatnim urazie dochodzi już do siebie. Trener Marcin Brosz wpuszczał go na końcówki ostatnich ligowych meczów z Wisłą Płock i Cracovią. Niestety, niedzielny mecz z Jagiellonią Białystok będzie jego pożegnaniem z Zabrzem. Z końcem grudnia piłkarzowi kończy się umowa z górnośląskim klubem i nie będzie ona przedłużona. "Górnicy" zaproponowali zawodnikowi nową umowę, żeby po poważnej kontuzji miał więcej czasu na dojście do siebie, ale ostatecznie 26-letni pomocnik zdecydował się na odejście.



- Łukasz przeżył w Górniku piękne chwile, bo i awans i gra w europejskich pucharach. To też jednak dwie poważne kontuzje. Teraz przychodzi czas rozstania. Wszyscy życzymy mu jak najlepiej, oby w nowym miejscu wiodło mu się jak najlepiej - mówi Dariusz Czernik, prezes zabrzańskiego klubu.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Od klubowych działaczy, prezesa i odpowiedzialnego za transfery w Górniku Artura Płatka, otrzymał pamiątkową koszulkę i tablo. Podczas pożegnania piłkarza w klubowej szatni, wzruszony "Wolsztyn" popłakał się. To tylko pokazuje, jak związany był z 14-krotnym mistrzem Polski. Na koniec życzył swoim kolegom jednego. - Żeby Górnik w lidze walczył o najwyższe cele, bo zasługuje na to. Mnie się nie udało, liczę że wam się uda. Gra w Górniku to był dla mnie cudowny okres - mówił ze łzami w oczach śląski piłkarz, któremu koledzy zgotowali w szatni owację na stojąco.



Gdzie teraz będzie grał? Latem zeszłego roku spekulowano o pierwszoligowym jeszcze wtedy Podbeskidziu Bielsko-Biała. Rok temu na tapecie był Widzew Łódź. Niewykluczone, że jego nowym klubem będzie jednak mająca swoje aspiracje pierwszoligowa Arka Gdynia, gdzie od pół roku występuje jego brat bliźniak Rafał. Obaj razem grali ze sobą w Concordii, Górniku, a także na wypożyczeniach w Limanovii Limanowa oraz Legionowii Legionowo. Teraz być może drogi obu braci bliźniaków zejdą się ponownie.

Michał Zichlarz



Zdjęcie Łukasz Wolsztyński / Rafał Rusek / Newspix

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.