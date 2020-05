Łukasz Podolski nie rezygnuje z planów gry w Górniku Zabrze. Idzie nawet krok dalej i nie wyklucza, że zostanie prezesem śląskiego klubu.

Podolski przebywa w Turcji. Jest piłkarzem Antalyasporu. Do momentu zawieszenia rozgrywek zagrał w sześciu ligowych meczach i zdobył dwie bramki.

Mimo "martwego" okresu w sporcie, Podolski nie narzeka na nudę. Trenuje indywidualnie i dogląda biznesów.

- Trenuję indywidualnie, a w Turcji sytuacja jak wszędzie - jak w Polsce, w Niemczech. Z jednej strony trochę nudno, ale z drugiej można przypilnować biznesów, u mnie to lody i kebaby. Mogę np. pomyśleć nad nowymi recepturami... Przez kilka tygodni lokale były zamknięte, ale teraz wracamy, bo i lody, i kebaby można robić na wynos. A co do piłki, to powinniśmy wrócić do treningów 7-8 maja - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".