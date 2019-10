"Znamy mocne strony ŁKS, wiemy też, gdzie my mamy atuty. Chcemy je wykorzystać i zneutralizować styl gry rywala" - powiedział trener piłkarzy Górnika Marcin Brosz przed niedzielnym meczem ekstraklasy z łódzkim beniaminkiem w Zabrzu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boris Sekulić po meczu Górnik - Lech 1-3. Wideo INTERIA.TV

"W pierwszej kolejności to my musimy być przygotowani do każdego meczu, podchodzić z szacunkiem do rywala. Przy odpowiednim poruszaniu się i zachowaniu na boisku, powinniśmy - i zrobimy - wszystko, by kontrolować spotkanie. Myślę, że będzie otwarte i bardzo ciekawe" - dodał szkoleniowiec.

Reklama

Do drużyny dołączyli po zgrupowaniach reprezentacyjnych Słoweniec Erik Janża, Słowak Boris Sekulic oraz Daniel Ściślak i Przemysław Wiśniewski. W piątek powinien dołączyć gambijski pomocnik Alasana Manneh.

"Powołania do reprezentacji seniorskich i młodzieżowych są ogromnym wyróżnieniem dla nich i dla klubu. Dla nas istotne jest, by ci chłopcy zrobili kolejny krok do przodu w rozwoju. Ogrywają się, wracają silniejsi, mogą wziąć większą odpowiedzialność za zespół, muszą sobie wytyczać kolejne cele" - podkreślił Marcin Brosz.

Wyjaśnił, że w trakcie nieobecności kadrowiczów w klubie jest więcej czasu na pracę z innymi graczami.

"Zapraszaliśmy podczas reprezentacyjnej przerwy na treningi piłkarzy z drugiego zespołu i drużyny z Centralnej Ligi Juniorów. To systematyczna praca, która da efekty w dłuższej perspektywie" - ocenił szkoleniowiec.

Górnik po 11. kolejkach zajmuje 11. miejsce (13 punktów), ŁKS zamyka stawkę z siedmioma punktami.

Autor: Piotr Girczys



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy