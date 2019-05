W Zabrzu liczą na podtrzymanie świetnej passy i piątą kolejną wygraną. Dzięki temu udałoby się zrównać ilością punktów z wyprzedzającą Górnika Wisłą Kraków.

Zdjęcie Górnik ostatnio rozgromił Zagłębie Sosnowiec 4-0 / Andrzej Grygiel /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Górnik Zabrze - Wisła Kraków!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

W połowie marca zabrzanie zajmowali w tabeli Ekstraklasy przedostatnią pozycję, wyprzedzając tylko Zagłębie Sosnowiec. Wszystko zmienił koniec sezonu i seria kolejnych wygranych, zapoczątkowana pokonaniem Śląska trzy tygodnie temu. Potem przyszło zwycięstwo z Arką Gdynia, kolejne ze Śląskiem, już w grupie spadkowej, i ostatnio pogrom sosnowiczan u siebie 4-0. Górnik, razem z inną jedenastką z Górnego Śląska Piastem, są jedynymi zespołami, które po podziale na grupy wygrały wszystkie swoje spotkania.

Sytuacja kadrowa

Kontuzjowany jest Ishmael Baidoo, który wiosną i tak mało co grał. Z kolei po operacji jest Michał Koj i do końca sezonu już nie zagra. Pozostali piłkarze są do dyspozycji trenera Marcina Brosza. Po pauzie za żółte kartki do wyjściowej jedenastki wróci 20-letni Przemysław Wiśniewski. To o tyle istotne, że Górnik walczy o wygranie klasyfikacji Pro Junior System, która promuje grę młodych i swoich zawodników. Zabrzanie chcą wygrać tę klasyfikację po raz drugi z rzędu. Na razie nad drugim Lechem Poznań mają kilkaset punktów przewagi. Wygranie PJS to premia w wysokości 1,6 mln złotych.

Co mówią o meczu?

Zabrzanie liczą na podtrzymanie swojej świetnej serii. Poniedziałkowy mecz z Zagłębiem Sosnowiec pokazał, że są w dobrej, a nawet w bardzo dobrej formie. Zdobyli wtedy trzy bramki w przeciągu kwadransa, szybko rozstrzygając o rywalizację. Jak będzie w piątek wieczorem z Wisłą Kraków?

Swojego gola w starciu z sosnowiczanami szukał Szymon Żurkowski, który za kilka tygodni żegna się z zespołem, przechodząc do Fiorentiny. - Każdy chce strzelać bramki, ale najważniejsze jest to, że sobie pomagamy. W tych dobrych sytuacjach podajemy sobie i dlatego tworzymy megazgraną drużynę. Staramy się, żeby nasza passa była kontynuowana i staram się grać coraz lepiej - podkreśla młodzieżowy reprezentant Polski. Początek meczu w Zabrzu o godz. 20.30. Spotkanie poprowadzi Paweł Gil z Krakowa.

Idą na milion

Od momentu otwarcia nowego stadionu w Zabrzu, co miało miejsce w lutym 2016 roku, ligowe i pucharowe mecz "Górników" obejrzał niespełna milion widzów. Do tej liczby brakuje jeszcze 26 772. W klubie liczą, że w dwóch ostatnich meczach sezonu, w piątek i w kolejnym z Wisłą Płock uda się "złamać" tą barierę. Na razie, na starcie z "Białą Gwiazdą", rozeszło się prawie 12 tys. wejściówek.

Typ na mecz: 1.

Michał Zichlarz

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy