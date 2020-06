W Zabrzu szykują się do meczu z liderem Ekstraklasy. Górnik stracił już wprawdzie szanse awansu do grupy mistrzowskiej, ale zamierza walczyć o ważne punkty, żeby szybko zapewnić sobie utrzymanie w gronie najlepszych.

Na zakończenie sezonu zasadniczego Górnik zmierzą się z Legią na stadionie im. Ernesta Pohla. Gospodarze mają porachunki do wyrównania, bo jesienią polegli przy Łazienkowskiej aż 1-5.

- Wiadomo, to dla nas bardzo ważne spotkanie. To też ważna gra dla naszych kibiców, bo oba kluby należą do najbardziej utytułowanych w Polsce. Walczymy o trzy punkty, o to, żeby zachować bezpieczny dystans nad zespołami z miejsc spadkowych - mówi przed jutrzejszym spotkaniem w rozmowie z klubowymi mediami Igor Angulo.

Dla króla strzelców Ekstraklasy mecze z Legią zawsze miały ważne znaczenie. To właśnie w spotkaniu z legionistami debiutował w barwach Górnika. Było to w sierpniu 2016 roku, kiedy to w 1/16 Pucharu Polski, po spadku z Ekstraklasy, zabrzanie wygrali u siebie po świetnym meczu 3-2. Angulo w 80. minucie zastąpił na boisku Konrada Nowaka.

Rok później "Górnicy", w swoim pierwszym spotkaniu w najwyższej klasie rozgrywkowej pokonali Legię 3-1, a Bask dwa razy wpisał się na listę strzelców (lipiec 2017).