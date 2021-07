Mistrz świata z 2014 roku nie pojechał na pierwszy mecz Górnika z Pogonią w Szczecinie, który drużyna z Zabrza przegrała po słabej grze 0-2. Trener Jan Urban tłumaczył, że Podolski potrzebuje więcej czasu, żeby przygotować się do ligowych występów.

Sytuacja kadrowa. Pytany o zdrowie graczy i o byłego reprezentanta Niemiec szkoleniowiec Górnika mówi: - Jeśli chodzi o chłopaków, to wszyscy są do dyspozycji, poza Kubą Szymańskim. Zdrowy jest też ten, o kogo pan pyta, czyli Lukas Podolski - odpowiada krótko szkoleniowiec zabrzańskiej jedenastki.

Co oczywiste trener Urban nie chce zdradzać, jakich rozwiązań będzie szukał - także tych personalnych - przed starciem z "Kolejorzem". - Tutaj nie odpowiem na pytanie, żeby nie ułatwiać wszystkiego rywalowi - mówi opiekun Górnika.

Co mówią przed meczem? W Zabrzu są świadomi, że dali plamę w premierze ligowego sezonu. Na kolejne straty nie można sobie pozwolić, bo potem może być kłopot z wygrzebaniem się z dołu tabeli, tym bardziej, że w 4. i 5. kolejce Ekstraklasy "Górników" czekają wyjazdowe mecze z Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa.



- Potrafimy grać dużo lepiej niż było to w meczu z Pogonią. To spotkanie już za nami, nie zmienimy wyniku, ale idziemy do przodu, chcemy zmieniać na plus obraz Górnika Zabrza i oby to było już od najbliższego ligowego spotkania. Wszyscy czekamy już na to spotkanie. Dodatkowej presji na siebie nie ma co nakładać. Jesteśmy po analizie meczu z Pogonią, wiemy co trzeba poprawić i teraz wszystko zależy od nas. Trzeba zrobić wszystko, żeby punkty zostały u nas - mówi nowy bramkarz górniczego zespołu Grzegorz Sandomierski.



Początek meczu w Zabrzu o godzinie 20.30. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak.

Nasz typ: X.

Zdjęcie Jan Urban, trener Górnika / Andrzej Grygiel / PAP

Michał Zichlarz