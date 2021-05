Przypomnijmy, że z końcem czerwca umowa kończy się Marcinowi Broszowi, który w górniczym klubie pracuje od pięciu lat. Nikt wcześniej przed nim nie pracował w zabrzańskim klubie tak długo w ciągu. Jeszcze przed ostatnim meczem w lidze z Lechem Poznań (16 maja) trwały negocjacje na temat przedłużenia umowy. Potem nagle wszystko się zmieniło.

Na tapecie jest teraz temat zatrudnienia Jana Urbana, byłego piłkarza wielkiego Górnika z lat 80. A jak będzie faktycznie? Z tego co da się słyszeć, to w tej układance jest sporo elementów do ułożenia i nie wszystko jest proste. Nic albo niewiele mówi prezes Dariusz Czernik czy sam trener Brosz.

Reklama

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

O wszystko pytamy w takim razie Krzysztofa Lewandowskiego, wiceprezydenta Zabrza. Miejski urząd jest przecież właścicielem Górnika, posiadając 83,30 proc. akcji klubu.

- Niestety nie mogę udzielać informacji. Myślę, że niebawem będzie oficjalny komunikat. Rozmowy trwają. Są bliskie zakończenia - wyjaśnił nam krótko wiceprezydent Lewandowski.

Marcin Brosz kontra Jan Urban

Być może decyzja zapadnie już dzisiaj. Jeśli nie, to powinno się to odbyć najpóźniej do końca tygodnia. Trzeba przecież ułożyć plan przygotowań, a przede wszystkim wyznaczyć transferowe priorytety. Latem umowy kończą się aż 11 zawodnikom, w tym kilku młodym, zdolnym graczom, którzy wiosną dostali szansę od trenera Brosza i ją wykorzystali.

Umowy mieli podpisać tuż po zakończeniu sezonu, a wszystko się przedłuża. Jeśli jesteśmy przy sprawach transferowych, to nie do końca wiadomo też, jaka będzie przyszłość odpowiedzialnego za nie Artura Płatka. Ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Górnikiem, ale przy obecnym zamieszaniu w klubie wszystko może się zdarzyć.

A co do Brosza i Urbana, to w sondzie zamieszczonej na twitterowym profilu katowickiego "Sportu" ten pierwszy bije bardziej doświadczonego szkoleniowca. Na pytanie "kto powinien być trenerem Górnika?", na obecnego trenera wskazuje 43,5 proc., na Urbana 29,4 proc., a na kogoś innego 27,1 proc.

Michał Zichlarz

PKO Ekstraklasa - wyniki, końcowa tabela, klasyfikacja strzelców