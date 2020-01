Ważą się losy Igora Angulo i jego przyszłości w Górniku. Piłkarz deklaruje, że chciałby przedłużyć wygasający z końcem czerwca kontrakt z zabrzańskim klubem. Nie wiadomo jednak, czy oferta będzie dla niego satysfakcjonująca. Toczą się rozmowy na ten temat.

W sobotnim, wygranym przez "Górników" sparingu z Banikiem Ostrawa 2-1 na boisku w Bieruniu Starym, Angulo zabrakło na murawie. Król strzelców Ekstraklasy poprzedniego sezonu trenował indywidualnie. Jak mówi, w spokoju przygotowuje się do rundy wiosennej.

- To początek treningów. Jest czas, żeby się odpowiednio przygotować do pierwszego ligowego meczu. Tak że spokojnie, krok po kroku. Na wszystko przyjdzie czas. Przed nami jeszcze wiele kontrolnych gier - mówi.

Górnik od kilku miesięcy rozmawia ze swoim najlepszym strzelcem na temat nowego kontraktu. Początkowo nowa umowa miała być przedłużona o rok, a występy w kolejnym sezonie uwarunkowane miały być liczbą minut spędzonych na boisku w rozgrywkach 2020/21. Piłkarz nie przystał na takie rozwiązanie. W czwartek Dariusz Czernik, członek zarządu Górnika powiedział, że zawodnik otrzyma nową ofertę, jak chce, na dwa lata, bez jakichś ograniczeń.

- Czekam na nią, a po jej otrzymaniu zobaczymy, jak będzie. Na razie nic nie dostałem, jak to nastąpi to zapoznam się ze wszystkimi szczegółami i podejmę decyzję. Jak nie raz powtarzałem, moją wolą jest pozostanie w Górniku na dłużej. Czy to będzie możliwe, czy nie zdecyduje ta otrzymana oferta - tłumaczy.

Angulo póki co mocno kusi walcząca o powrót do tureckiej Super Ligi Adana Demirspor. - Rozmawiałem z nimi. Tutaj wszystko jednak zależy oczywiście od Górnika, a słyszę, że działacze mówią, że nawet nie rozważają takiej opcji, że mógłbym teraz odejść z klubu. Tak że nic, czekam na ofertę z Górnika i będę podejmował decyzje co dalej - zaznacza.

W sobotę Angulo, na Balu Sportowca w Zabrzu, został po raz kolejny wybrany Najpopularniejszym Sportowcem miasta w 2019 roku.

- Jestem bardzo dumny z tego, że po raz kolejny mogę odebrać tę nagrodę. Piłka nożna to sport drużynowy, więc nie byłoby mowy o tej wygranie, gdyby nie moi koledzy z drużyny i sztab szkoleniowy. To również nagroda dla nas wszystkich. Bardzo im za to dziękuję. Podziękowania kieruję również do wszystkich kibiców, którzy na mnie zagłosowali - podkreśla.

Michał Zichlarz



