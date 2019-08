Trzeci mecz Górnika w tym sezonie na swoim stadionie i trzecia wygrana. Tym razem zabrzanie pewnie pokonali u siebie 3-0 Koronę. Kłopoty ma jedenastka z Kielc, która w ostatnim czasie jest dostarczycielem punktów. Z taką grą, jaką drużyna trenera Gino Lettieriego zaprezentowała w Zabrzu, nieprędko może się to zmienić...

Zabrzanie chcieli podtrzymać passę wygranych na swoim stadionie, z kolei kielczanie, po porażkach z Cracovią i Pogonią chcieli wreszcie zapunktować. Miał w tym pomóc powrót do składu Ognjena Gnjaticia, który z powodu kontuzji nie grał od początku sierpnia.

Gospodarze dobrze zaczęli, bo już w 2. minucie, po dobrej akcji Erika Janży lewą stroną celnie uderzył Kamil Zapolnik, ale dobrze interweniował Paweł Sokół. Potem w mur zespołu gości z wolnego strzelił Łukasz Wolsztyński.

"Górnicy" przeważali starając się szybko o zdobycie gola. Goście uważnie grali jednak w tyłach. Z czasem gra się wyrównała. Było sporo walki w środkowej strefie, a mało klarownych okazji czy to pod jedną czy pod drugą bramką. Po niewiele ponad kwadransie mieliśmy kilkadziesiąt sekund przerwy, wszystko z powodu pirotechnicznego pokazu fanów Górnika. Paweł Sokół musiał nawet opuścić swoją bramkę. Pierwsza część została przedłużona przez sędziego Wojciecha Mycia aż o sześć minut.

W 22. minucie szarpnął Matej Puczko, zagrał do Michala Papadopulosa, ale piłka minęła słupek. Chwilę później było 1-0 dla jedenastki z Zabrza! Podręcznikową akcję przeprowadził duet Łukasz Wolsztyński - Boris Sekulić. Ten pierwszy ograł rywali, zagrał do wychodzącego na obieg Sekulicia, który idealnie podał do środka. Tam, stający trzy metry przed bramką Kamil Zapolnik nie miał kłopotów z umieszczeniem jej w siatce. To była popisowa akcja zabrzan.

W 33. minucie znowu pokazał się będący dobrej formie Janża. Ruszył swoją stroną i mocno uderzył na bramkę Korony. Sokół odbił jednak piłkę przed siebie. Zaraz potem, po dalekim wyrzucie z autu Janży, głową uderzał Mateusz Matras, ale znowu na posterunku był bramkarz zespołu z Kielc.

Końcówka I połowy to kolejne straty drużyny prowadzonej przez Gino Lettieriego. Najpierw z powodu kontuzji pleców boisko musiał opuścić Ivan Marquez. Na murawie zastąpił go debiutujący na naszych boiskach Serb Milan Radin. Zaraz po jego wejściu było 2-0 dla Górnika! Igor Angulo świetnie zagrał do Jesusa Jimeneza. Ten znalazł się w sytuacji sam na sam, błąd w ustawieniu Daniela Dziwniela, i bez problemów pokonał bramkarza kielczan. Po zdobytym golu Hiszpan jeszcze raz przymierzył celnie z dystansu, ale tym razem bez powodzenia. Na przerwę gospodarze schodzili z solidną zaliczką. Korona grała za to bez pomysłu i bez charakteru. W I części zabrzanie 10 razy uderzali na bramkę rywala, w tym siedem razy celnie. Kielczanom ani radu nie udało się zaś trafić w światło bramki zabrzan...

Na drugą połowę kielczanie wyszli z kolejną zmianą. W miejsce Mateja Puczko na boisku pojawił się Themistoklis Tzimopoulos. W 51. minucie z dystansu lewą nogą celnie wypalił rozochocony grą z przodu Sekulić. Sokół sparował jednak futbolówkę na rzut rożny.

Zabrzanie, mimo dwubramkowego prowadzenia, dalej starali się atakować i grać do przodu. Korona odgryzła się w 59. minucie, a z dobrej strony pokazali się rezerwowi. Radin zagrał do Michała Żyro, który dobrze przymierzył lewą nogą. Piłka minęła jednak słupek. Z czasem goście przejęli inicjatywę w środku pola, ale nic z tego nie wynikało. W 65. minucie ruszył aktywny Wolsztyński, ale dobrze interweniował Sokół. Do odbitej piłki doskoczył jeszcze Angulo, ale nie udało mu się trafić na bramkę. Potem znowu pokazał się duet Wolsztyński - Sekulić, ale bez konsekwencji dla kielczan.

W 89. minucie sędzia Myć skorzystał z VAR. Za koszulkę łapany był w polu karnym Angulo. Decyzja arbitra, po długim namyśle, była jedna: jedenastka. Do wykonywania karnego podszedł sam poszkodowany, który ostatnio nie trafiał za często, i pewnie umieścił piłkę w siatce. Dla króla strzelców Ekstraklasy poprzedniego sezonu, to trafienie numer 2 w tym sezonie.

Ostatecznie skończyło się na 3-0. Dodajmy, że takim samym rezultatem zakończył się mecz w maju obu drużyn, który rozegrano w Kielcach. Tam dwa gole zdobył Angulo, a jednego Wolsztyński.

Dzięki wygranej drużyna trenera Marcina Brosz ma na koncie 10 punktów i jest w górnej części tabeli. Z kolei kielczanie, po trzeciej przegranej z rzędu, znaleźli się w strefie spadkowej.

Górnik Zabrze - Korona Kielce 3-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Kamil Zapolnik (23.), 2-0 Jesus Jimenez (45+2.), 3-0 Igor Angulo (90+2. z karnego)

Żółte kartki: Jakub Żubrowski, Daniel Dziwniel, Ognjen Gnjatić - Korona.

Sędziował: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 18573.

Górnik: Martin Chudy - Boris Sekulić, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janża - Kamil Zapolnik (60. Alasana Manneh), Mateusz Matras (79. Szymon Matuszek), Daniel Ściślak (86. David Kopacz), Jesus Jimenez - Łukasz Wolsztyński, Igor Angulo.

Korona: Paweł Sokół - Michael Gardawski, Adnan Kovacević, Ivan Marquez (45. Milan Radin), Daniel Dziwniel - Marcin Cebula, Ognjen Gnjatić, Jakub Żubrowski, Vato Arweładze (56. Michał Żyro), Matej Puczko (46. Themistoklis Tzimopoulos) - Michal Papadopulos.



