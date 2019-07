Jak mówi odpowiedzialny za transfery w Górniku Zabrze Artur Płatek, kluby Ekstraklasy pytają o możliwość pozyskania Igora Angulo. Doświadczony napastnik nie ma się jednak zamiaru ruszać z Zabrza.

35-letni dzisiaj Angulo trafił do górniczego klubu latem trzy lata temu i szybko zaczął strzelać gole. Zdobył 17 bramek w I lidze, pomógł zespołowi wywalczyć awans i zdobył koronę króla strzelców. W kolejnym sezonie, już w Ekstraklasie, zaliczył 23 goli i pomógł Górnikowi wywalczyć prawo gry w europejskich pucharach po 24-letniej przerwie. Ostatni sezon zakończył z 24 bramkami na koncie, co było dokładnie połową wszystkich goli strzelonych przez zabrzan w lidze. Pomógł w ten sposób drużynie w utrzymaniu się w gronie najlepszych i wywalczył tytuł króla strzelców Ekstraklasy.

"Angulo-gol" zdobył w dwóch sezonach Ekstraklasy 47 bramek i jest już na piątym miejscu jeśli chodzi o najskuteczniejszych zagranicznych zawodników w naszej lidze. Lepsi po tym względem są tylko Miroslav Radović (66 bramek), Flavio Paixao (65), Marco Paixao (61) i Kasper Hamalainen (54). Tyle tylko, że oni na swoim koncie mają grubo ponad 100 czy 200 ligowych gier. Angulo ma ich zaledwie 70. Wszedł też do dziesiątki najskuteczniejszych piłkarzy w historii Górnika.

Jak mówi odpowiedzialny w klubie z Zabrza za transfery Artur Płatek, inni pytają o możliwość pozyskania napastnika. - Są zapytania o Igora i są to zapytania z ekstraklasowych klubów. Kto nie chciałby w swoim zespole króla strzelców? - mówi Płatek.

O jakie kluby chodzi? Na pewno są wśród nich drużyny, które w poprzednim sezonie miały kłopoty ze zdobywaniem punktów i goli, ale nie tylko. W futbolowym światku Angulo ma nieskalaną opinię. Jest prawdziwym zawodowcem, od którego młodsi mogą się uczyć. Do tego jest w życiowej formie, co pokazuje na treningach i w trakcie meczów.

Zdjęcie Igor Angulo / Arkadiusz Gola / East News

- Nie słyszałem o tym, ale nie jest to jakaś wielka niespodzianka. Zdaję sobie sprawę, że w Ekstraklasie są, czy mogą być kluby, które są zainteresowane sprowadzeniem mnie. Nawet o czymś takim nie myślałem. Zresztą nikt z Górnika nie rozmawiał ze mną na ten temat. Nie ma co o tym myśleć czy rozważać. Jestem teraz z drużyną na zgrupowaniu i koncentruję się na jak najlepszym przygotowaniu do rozgrywek. To jest teraz najważniejsze - podkreśla Angulo, którego z Górnikiem łączy jeszcze roczny kontrakt.

Michał Zichlarz