Niesamowita akcja Stowarzyszenia Socios Górnika. Przekazuje ono 100 tys. złotych na kontrakt dla Igora Angulo oraz zaprasza wszystkich kibiców górniczej jedenastki do wpłat na nowy kontrakt dla swojego najlepszego snajpera!

Od kilku miesięcy informujemy o perypetiach z kontraktem dla doświadczonego napastnika. W czerwcu tego roku Baskowi kończy się umowa z Górnikiem, a działacze nie spieszą się z jej przedłużeniem. Rozmowy utknęły, a chętnych na bramkostrzelnego napastnika nie brakuje...

Chcą go Turcy

- Jest zainteresowanie jednego z klubów w Turcji. Są też drużyny z Ekstraklasy, ale z drugiej strony powiedziałem działaczom, że priorytetem jest dla mnie pozostanie w Górniku. Nie wiem jakie są plany zarządu względem mojej osoby - mówił po ostatnim meczu z Jagiellonią przed świętami Angulo.

Od pewnego czasu docierają do nas informacje o tym, że nasz klub zastanawia się nad przedłużeniem kontraktu z Igorem Angulo. Problemem ma być okres przedłużenia kontraktu oraz kwota podwyżki uposażenia w tym okresie.

Wszyscy wiemy ile zawdzięczamy Igorowi. To dzięki jego bramkom awansowaliśmy do Ekstraklasy, to dzięki jego golom udało nam się dostać do eliminacji w europejskich pucharach, to dzięki jego skuteczności Górnik zarabiał dodatkowe pieniądze za wyższą lokatę w ligowej tabeli.

Tak, wiemy - gra cała drużyna. I cała drużyna wygrywa ale też przegrywa. Tylko, który z ostatnio u nas grających napastników robił w naszej drużynie ale i całej lidze taką różnicę? Kto został królem strzelców? Kto dał nam tyle radości przez ostatnie dziesiątki lat? Który z zagranicznych piłkarzy tak mocno utożsamiał się z naszym klubem?

W 2017 roku podjęliśmy decyzję, że ufundujemy zawodnikom premię w wysokości 100 tysięcy złotych za awans do Ekstraklasy. Awans stał się faktem, pieniądze zostały przekazane. Słowa dotrzymaliśmy. Jako Zarząd Socios Górnik apelowaliśmy do klubu o umieszczenie Igora w "Galerii Sław" i od ponad pół roku czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Mamy głęboką nadzieję, że się wreszcie doczekamy, bo na to miejsce Igor swoją postawą niewątpliwie zasłużył.

Niezależnie od takich gestów ciągle myślimy o klubie i jego aktualnej pozycji w tabeli. Świadomi jak ważna walka rozegra się na wiosnę, sytuacji klubu oraz jak istotną częścią zespołu jest Angulo, wychodzimy z inicjatywą wsparcia materialnego klubu. Chcielibyśmy wesprzeć klub kwotą co najmniej 100 tysięcy złotych w skali całego roku 2020. Te pieniądze w naszym zamyśle mają być spożytkowane przez klub na podwyżkę właśnie dla Igora Angulo. Sumę tę Zarząd Socios Górnik gwarantuje, zapraszając jednocześnie Zarząd Górnika do ustalenia zasad przekazania tych pieniędzy.

Wymieniona kwota może być nawet dwu/trzykrotnie większa! Możemy wspomóc finansowanie kontraktu Igora przez dodatkowy rok. Wszystko zależy od zaangażowania kibiców Górnika. Każdy może zwiększyć pulę, wspierając akcję na dwa sposoby:

1. Poprzez dołączanie do Stowarzyszenia Socios Górnik i opłacanie regularnie składek członkowskich (10% ich wartości będzie przekazane na finansowanie kontraktu)

2. Dowolne wpłaty na specjalne subkonto 66 1050 1298 1000 0024 1740 6275 z dopiskiem "Igor Angulo", z którego 100% będziemy przeznaczać pieniądze na ten cel" - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Socios Górnika.

Trafia regularnie

Angulo, od czasu jak latem 2016 roku trafił do klubu z Zabrza, to w grach ligowych i pucharowych zdobył 81 bramek. Już jest w dziesiątce najskuteczniejszych zawodników jedenastki z Zabrza w historii, a przecież wybitnych napastników na przestrzeni lat, w jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów nie brakowało.

Michał Zichlarz