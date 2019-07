Górnik Zabrze sfinalizował transfer Argentyńczyka Juana Bauzy, poinformował klub na stronie internetowej.

23-latek będzie reprezentował barwy Górnika do końca bieżącego sezonu na mocy umowy wypożyczenia z Club Atletico Colón. Umowa pomiędzy klubami zawiera klauzulę wykupu piłkarza.

Bauza trenował z zespołem Górnika od końca czerwca. Wziął udział w obozie przygotowawczym w Poznaniu. Zagrał w meczach kontrolnych z Karviną, Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, reprezentacją AFE, Maccabi Netanja oraz Atlantasem Kłajpeda.

- Jest to zawodnik o innej charakterystyce od piłkarzy, których mieliśmy dotąd na boku. To zawodnik, który lubi grać jeden na jeden, nie boi się podjąć ryzyka. Daje nam pewne pole manewru. Na jego plus, że z treningu na trening widać, że coraz lepiej tutaj się czuje. Dobrze się aklimatyzuje. Myślę, że na jego temat jeszcze wiele dobrego powiemy - w ten sposób charakteryzował Bauzę Marcin Brosz, trener Górnika, po zakończeniu ostatniego przedsezonowego sparingu.

Bauza gra na pozycji prawoskrzydłowego. Zawodnik Club Atletico Colón był ostatnio wypożyczony do drugoligowego Gimnasia y Esgrima de Mendoza. W ubiegłym sezonie rozegrał 21 meczów (19 ligowych i 2 barażowe), w których zdobył jedną bramkę oraz zaliczył dwie asysty.



