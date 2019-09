Górnik Zabrze. Janża: Śląsk to wymagający przeciwnik

Zabrzanie w niedzielnym meczu ze Śląskiem stracili pierwsze punkty na swoim stadionie, nie stracili jeszcze jednak bramki u siebie. Odbierając punkty wrocławianom sprawili, że ci stracili pozycję lidera Ekstraklasy po ośmiu kolejkach.

Górnicza jedenastka przez większą część remisowego 0-0 spotkania broniła się. W tej sytuacji na jeden punkt nikt nie narzekał.

- Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że było to bardzo trudne spotkanie. Wrocławianie pokazali, że są mocnym zespołem i nie jest łatwo z nimi grać. Przede wszystkim dobrze zagraliśmy, jako cały zespół, w defensywie. Broniliśmy tak, że rywal nie miał wielu sytuacji do zdobycia bramki. Z drugiej strony my też mieliśmy swoje okazje. No i co, w końcu trzeba być zadowolonym z tego punktu. Teraz trzeba się koncentrować na pracy i na kolejnych czekających nas meczach - mówi lewy defensor Górnika Erik Janża.

Słoweński piłkarz dodaje. - Rywale pokazali u nas, że są mocną i dobrze zorganizowaną drużyną. Dla nas ten punkt ma znaczenie, bo u nas wciąż jest wszystko w budowie, w kadrze mamy przecież wielu nowych graczy. Dla nas każda gra jest trudna i w każdym spotkaniu musimy grać na sto procent swoich możliwości - podkreśla.

Z czego wynikała tak defensywna gra "górników" u siebie? - Z tego, że nie poruszaliśmy się dobrze po boisku bez piłki. Ale nie jest tak, że niczego sobie nie stworzyliśmy, bo sytuacje po naszej stronie też były. Jest jednak remis, jeden punkt i trzeba być zadowolonym nawet z takiej zdobyczy - mówi Janża.

W 41. minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji, kiedy piłka w polu karnym dotknęła ręki Wojciecha Golli. Jedenastki jednak nie było.



- Jeśli chodzi o moją opinię, to uważam, że należał się nam za to rzut karny, ale od wszystkiego jest arbiter, który stwierdził, że nie będzie gwizdał takich jedenastek. Nic nie można w takiej sytuacji zrobić - komentuje lewy obrońca Górnika, który po ośmiu ligowych kolejkach zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli z 11 punktami na koncie. Kolejnym przeciwnikiem ekipy prowadzonej przez Marcina Brosza będzie w niedzielę na wyjeździe Pogoń Szczecin.

Michał Zichlarz, Zabrze

