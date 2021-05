Górnik Zabrze. Jan Urban: Nie mogę zawieść

Jan Urban szybko dogadał się z Górnikiem i to on poprowadzi zabrzan w nowym sezonie zastępując Marcina Brosza. Jak podkreśla prezes Dariusz Czernik, ma to być początek pięknej przygody doświadczonego szkoleniowca z klubem, w którym przed laty z wielkim powodzeniem przecież występował.

