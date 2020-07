Do końca bieżącego sezonu Ekstraklasy pozostały jeszcze cztery kolejki. Dla najlepszego od 2016 roku strzelca Górnika Igora Angulo, będzie to pożegnanie z zabrzańską jedenastką, w której w niespełna cztery lata nastrzelał aż 86 bramek we wszystkich rozgrywkach.

W niedawnym, wygranym 2-0, meczu z Legią Warszawa "Angulo-gol", jak śpiewają o nim kibice w Zabrzu, zaliczył w górniczych barwach setny występ w Ekstraklasie. Teraz przed nim jeszcze cztery ligowe spotkania i... pożegnanie z klubem 14-krotnego mistrza Polski.

30 czerwca br. skończył się jego kontrakt. Obie strony porozumiały się co do tego, że do końca sezonu piłkarz będzie jeszcze grał w Górniku. Co dalej? O możliwej dalszej grze w zabrzańskim klubie raczej nie ma dzisiaj mowy.



Pytany o taką możliwość Angulo tłumaczy: - Raczej będzie o to bardzo ciężko. Dotychczas nie było żadnych negocjacji z działaczami na ten temat, tak więc mogę powiedzieć, że to mój ostatni sezon w barwach Górnika - tłumaczy nam piłkarz.

Hiszpańskie media cytują Angulo, który dla portalu poświęconego hiszpańskim zawodnikom za granicą "Migrantes del Balon" powiedział: - Zostałbym na całe życie w Zabrzu.

Tak jednak raczej nie będzie, bo trudno się spodziewać, żeby nagle doszło do zwrotu sytuacji.