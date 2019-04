W ostatnim meczu 33. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze podejmuje u siebie będące w fatalnej sytuacji Zagłębie Sosnowiec. Wygrana zabrzan może im zapewnić utrzymanie. Beniaminek, żeby prolongować swoje szansę na grę wśród najlepszych w przyszłym sezonie, koniecznie musi wygrać na stadionie im. Ernesta Pohla.

Zdjęcie Igor Angulo / Maciej Kulczyński /PAP

Dwa miesiące temu zabrzanie wygrali u siebie po zażartym i emocjonującym meczu 2-1. Dwa lata temu, w kwietniu 2017 roku, jeszcze na boiskach I ligi, to Zagłębie było lepsze. Wygrało wtedy na Arena Zabrze 2-1.

Sytuacja kadrowa

Trener Marcin Brosz ma kłopoty z obrońcami. Z powodu niedyspozycji zdrowotnej nie może grać Boris Sekulić i Michał Koj. Ten drugi przeszedł operację jelita i w tym sezonie na ligowych boiskach już go nie zobaczymy. Z kolei dobrze ostatnio grający Przemysław Wiśniewski pauzuje za żółte kartki. To szansa dla innych, w tym Dani Suareza, który ostatnio siedział na ławce rezerwowych.

Co mówią o meczu?

"Górnicy" zanotowali ostatnio dobrą passę, wygrali trzy kolejne spotkania, dwa ze Śląskiem Wrocław i jeden z Arką Gdynia. Dzięki temu na swoim koncie mają 37 punktów, o dziewięć więcej niż jedenastka z Sosnowca. O spokoju nikt jednak nie mówi.

- Nie można sobie pozwolić na chwilę oddechu. To, że mamy kilka punktów przewagi nad przeciwnikami, to niewiele znaczy, bo jeden mecz się przegra i znowu potem jest problem. Trzeba się pilnować i w każdym meczu grać o trzy punkty - podkreśla Przemysław Wiśniewski.

W podobnym tonie wypowiada się najlepszy strzelec Górnika i Ekstraklasy Igor Angulo, który ma 20 trafień na koncie. Swoje strzelanie na polskich boiskach zaczął właśnie od meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Było to w sierpniu 2017 roku. - Mamy 37 punktów, a moim zdaniem to jeszcze nie wystarczy do tego, by w spokoju utrzymać się w Ekstraklasie. Właśnie dlatego musimy wygrać kolejny mecz. Zresztą zawsze wychodzimy na boisko z takim nastawieniem. Ostatnio gramy bardzo dobrze, dlatego myślę, że będzie nam łatwiej osiągnąć wynik co najmniej 40 punktów. A co dalej, zobaczymy - mówi cytowany przez oficjalną stronę Górnika Angulo.

Jak było w zeszłym roku?

W poprzednim sezonie, kiedy to po raz pierwszy w ESA-37 nie dzielono punktów, czternastemu w tabeli Piastowi Gliwice do utrzymania się wystarczyło właśnie 37 punktów. Mający o "oczko" mniej Bruk-Bet Termalica Nieciecza pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową. O wszystkim zdecydował mecz ostatniej kolejki, który Piast wygrał u siebie z Termaliką 4-0.

Typ na dzisiejszy mecz: 1.

Michał Zichlarz

